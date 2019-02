Ramos reconoce que forzó la amarilla y luego lo niega

"Viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado" admitió Sergio Ramos en zona mixta, tras el final del encuentro entre el Ajax y el Real Madrid. El defensa blanco vio una tarjeta amarilla en el minuto 88, tras una falta sobre Dolberg, que le hará perderse el partido de vuelta del Bernabéu.



Sergio Ramos reconoció que la tarjeta fue forzada, "es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y lo he decidido así". El jugador madridista podría verse sometido a dos partidos de sación si el colegiado del partido recoge en el acta las declaraciones del camero.



Más tarde, Ramos a través de su cuenta de Twitter, quiso dar un paso atrás y negar las declaraciones.





En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019