Diego Costa rearma al Atlético

Dos derrotas seguidas ponen en alerta al Atlético de Madrid y al Rayo en Vallecas, mientras contrastan sus objetivos y coinciden sus necesidades, recalcadas en el equipo visitante, rearmado por el regreso dos meses y medio después de Diego Costa y sin margen de error: o gana o se despide de la Liga.



Dentro de esa presión que se ha generado a sí mismo, el Atlético, doblegado en sus dos últimas jornadas de LaLiga Santander, fuera de la segunda plaza y a siete puntos del liderato del Barcelona, está ante un momento decisivo... Ya con Diego Costa, con el alta de la operación en el quinto metatarsiano del pasado 5 de diciembre y listo para el tramo en el que se define el éxito o el fracaso. "Está bárbaro. Está que se sale, tiene un hambre... Y está con ambición, como es él, un guerrero. Lo necesitamos", remarcó Diego Simeone sobre el atacante internacional español, reincorporado al grupo desde esta semana. Este sábado partirá de suplente, mientras el equipo divisa ya muy cerca la eliminatoria con el Juventus.



Su recuperación ha ido dentro de los plazos previstos desde el pasado 5 de diciembre. Los octavos de final de la Liga de Campeones fueron la condición que provocó la intervención en ese momento para subsanar unas molestias insistentes, que no permitían al delantero rendir con todo su nivel, y más en un ariete de sus características.



La vuelta de Diego Costa potencia al Atlético. No tanto por los resultados sin él del equipo -siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas en los trece choques que ha estado de baja-, sino por todo lo que supone para el colectivo y para su ambición, porque multiplica las posibilidades y porque dispara la competencia arriba. Y porque el Atlético está ante un momento determinante, en el que ya no valen ni siquiera los empates, tan repetitivos esta temporada, sobre todo fuera de casa. De los 25 puntos que ha perdido en el actual campeonato, nueve corresponden a sus tres derrotas y, sobre todo, dieciséis a sus ocho igualadas, seis de ellas a domicilio.



Un déficit evidente, realzado porque sólo ha ganado tres duelos a domicilio en este curso liguero. Necesita reaccionar si quiere pensar, o creer, en algo más que el consuelo que suponen las plazas de la Liga de Campeones, un objetivo prioritario e ineludible, pero por debajo de la ambición de un grupo como el actual Atlético. Hoy siente dudas. En los números, porque no enlazaba dos derrotas en esta competición como ahora desde noviembre de 2016 -jamás ha perdido tres encuentros de la Liga consecutivos en toda la era Simeone-, y en el terreno de juego, alejado de la versión fiable de antaño en su defensa y dependiente en ataque de Antoine Griezmann, más allá de sus últimas protestas por las decisiones del VAR.



Mientras se queja del penalti no pitado a Morata con el Betis y de las tres acciones del vídeo arbitraje que considera perjudiciales en el derbi del pasado sábado (un gol anulado a Morata, un penalti sobre él y una pena máxima señalada a Giménez sobre Vinicius), el Atlético sólo ha ganado tres de sus últimos ocho partidos, los tres con la misma circunstancia: terminó imbatido los 90 minutos.



Y mientras ha recibido siete tantos en sus últimos cinco encuentros, el gol en la portería contraria es una cuestión que exige casi siempre la participación de Griezmann: él ha sido un elemento definitivo en 14 de las 18 últimas dianas de su equipo. Goleador diez veces en los doce encuentros más recientes y ocho en las nueve últimas jornadas en concreto en la Liga, el '7' rojiblanco formará el ataque de nuevo con Álvaro Morata, quien rebusca su primer tanto de rojiblanco. El francés le ha marcado ocho goles al Rayo en once duelos; el madrileño, dos en sólo 44 minutos.



El Atlético aún mantiene la baja de Koke Resurrección y sufre la ausencia en Vallecas de Lucas, que condicionan un once al que vuelven Víctor Machín, 'Vitolo', Rodrigo Hernández -recuperado de unas molestias- y Filipe Luis y del que salen, además de Lucas, el sancionado Thomas Partey y el hoy intranscendente Thomas Lemar. En el resto del once no hay variaciones. Ni en la portería, con Jan Oblak; ni en el lateral derecho, con Santiago Arias; ni en el centro de la defensa, con José María Giménez y Diego Godín; ni en una plaza en el medio centro, con Sául Ñíguez; ni en la banda derecha, con Ángel Correa; ni en el citado ataque Griezmann-Morata.



Ese es el once que planea Simeone, que llega a Vallecas renovado por dos años más. Su vínculo, que concluía en 2020, crece hasta 2022, tal y como anunció este jueves el club rojiblanco, para reafirmar un proyecto sometido a un examen constante, este sábado vital para mantenerse en la carrera por ganar LaLiga Santander.



Enfrente, el Rayo Vallecano afronta el partido después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Leganés y Espanyol que además llegaron con sendos goles rivales en los minutos finales dejándole sin dos puntos que le hubieran sacado del descenso. El equipo que dirige Míchel, con 23 puntos, está a uno de la salvación que marcan Girona y Celta de Vigo y a tres del Valladolid, por lo que con un triunfo en el derbi, si alguno de los otros resultados se dan a su favor, podría salir del descenso.



Ese es el objetivo que se marca el vestuario del Rayo, que pese a las dos últimas derrotas ha experimentado una mejoría notable en su juego en las últimas jornadas (de los últimos siete partidos ha ganado cuatro, ha empatado uno y ha perdido dos), a raíz de la apuesta táctica de Míchel por una línea de tres centrales que para este partido tendrá que variar debido a la baja por sanción del uruguayo Emiliano Velázquez. Su sustituto será Alejandro Gálvez. Míchel no ha dado pistas esta semana con todos los entrenamientos a puerta cerrada, pero la otra novedad en el once estará en el medio centro debido a la baja del belga Giannelli Imbula por unas molestias en la cadera izquierda y fuera de la convocatoria. Su recambio natural sería Álvaro Medrán.



- Alineaciones probables:



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Medrán, Álvaro o Trejo; y Raúl de Tomás.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Rodrigo, Saúl, Vitolo; Griezmann y Morata.



Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).



Estadio: Vallecas.



Hora: 15.15 GMT





Puestos: Rayo (18º, 23 puntos); Atlético (3º, 44 puntos).



La clave: La presión en el medio campo y el contragolpe.



El dato: El Atlético encadena dos derrotas seguidas en la Liga dos años y dos meses después, desde noviembre de 2016. Jamás en la era Simeone ha enlazado tres partidos perdidos en el campeonato.



La frase:



Presa: "No me han gustado las declaraciones del Atlético sobre el VAR".



El entorno: Hay mucha expectación por este derbi y el estadio de Vallecas podría registrar el primer lleno de la temporada. En Internet hay reventa a modo de cesión de abonos por la compra de bolígrafos.