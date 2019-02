El líder necesita recuperar las buenas sensaciones

El Barcelona recibe este sábado (19:45 GMT) al Valladolid en el Camp Nou, consciente de que no puede permitirse un nuevo tropiezo en LaLiga Santander, donde encadena dos empates ante el Valencia (2-2) y el Athletic (0-0).

Aunque la distancia con el segundo clasificado, ahora el Real Madrid, sigue siendo significativa (6 puntos), las últimos dos encuentros han dejado malas sensaciones al líder del competición, algo peligroso cuando se acerca el momento decisivo de la temporada. Recuperar el bueno juego y conseguir los tres puntos ante los pucelanos es el objetivo del equipo de Ernesto Valverde, cuya renovación por una temporada, más otra opcional, se hizo oficial este viernes. El preparador extremeño deberá hacer una alineación pensando en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, que el próximo martes espera a los azulgranas.

Así, en defensa, Thomas Vermaelen podría reemplazar a Clement Lenglet como pareja de Gerard Piqué en el eje de la zaga. Y en la delantera Ousmane Dembélé, totalmente recuperado de esguince de tobillo, y Kevin-Prince Boateng podrían dar descanso a Philippe Coutinho y Luis Suárez. La otra pata del tridente será para Leo Messi, del que Valverde ha asegurado que se encuentra en perfecto estado tras superar una contractura muscular que le obligó a jugar mermado los últimos compromisos.

Quien tampoco descansará este sábado es el lateral zurdo Jordi Alba, que pudo tomarse un respiro la pasada jornada al no poder jugar por sanción en San Mamés, y cuyo entendimiento con Messi en la faceta ofensiva resulta capital para el juego del Barça. Se perderán el encuentro ante el Valladolid, los lesionados Jasper Cillessen, Arthur Melo, Rafinha Alcántara y Samuel Umtiti, que esta semana ha empezado a trabajar con el grupo pero que aun no tiene el alta médica. El Valladolid regresa al Nou Camp sin dos de sus titulares, Óscar Plano -que cumple sanción- y Rubén Alcaraz -con molestias-, por lo que se producirán cambios en el once inicial.

Además, el entrenador del conjunto blanquivioleta, Sergio González, quien ya planteó la posibilidad de realizar algún cambio táctico, tampoco podrá contar con Hervías ni con Luismi, ambos por lesión, mientras que ha dejado fuera de la lista, por decisión técnica, a Moi.

Sergio no ha querido dar ninguna pista, pero sí ha advertido sobre la posibilidad de introducir alguna variación en el esquema de juego, que podría incluir a dos delanteros u optar por tres medios centros -Borja, Míchel y Anuar- para tratar de controlar más el balón y frenar las incursiones del rival a su área. Puesto que los vallisoletanos son conscientes del rival que tendrán enfrente, abordan este compromiso "con ganas y sin miedo" y dispuestos a "ponerle las cosas muy difíciles", como sucediera en el partido de la primera vuelta, en el que el Barcelona sufrió para llevarse la victoria.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Dembélé y Prince.

Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Calero, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Borja, Míchel, Toni Villa; Ünal y Guardiola.



Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: Camp Nou.



Hora: 19:45 GMT



----------------------------------------------------------------

Posiciones: Barcelona (1º, 51 puntos); Valladolid (15º, 26).



La clave: Que el Barcelona pueda volver a carburar su fútbol al ritmo de un Messi ya recuperado.

El dato: El Valladolid es el único de los 27 equipos de Primera División a los que Luis Suárez se han enfrentado y que todavía no ha marcado un gol.

El entorno: El Barça ya sabe que Ernesto Valverde se sentará en el banquillo la próxima temporada. El equipo y el club ganan en estabilidad.