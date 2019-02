"Perro Loco Gravesen": La biografía del más polémico de la época de los galácticos

El escritor Christopher Sweeney ha recogido las anécdotas más destacadas de la vida del galáctico Thomas Gravesen en la biografía "Mad Dog Gravesen: The Last of the Modern Footballing Mavericks" (Perro Loco Gravesen).

El jugador danés que estuvo entre los galácticos del Real Madrid entre 2005 y 2006, no logró adaptarse a la presión mediática que sufrió durante sus meses en el conjunto blanco.

Protagonizó la histórica Gravesinha en la que dió un rodillazo ante el césped mientras conducía la pelota en un encuentro ante el Sevilla y fue una discusión con Robinho en plena concentración veraniega la que llevó a que Fabio Capello, su entrenador en la época, le expulsase de un entrenamiento y le pusiese la cruz hasta que fue traspasado al Celtic de Glasgow.

En la biografía se recogen anécdotas espectaculares sobre su vida, como la vez que trajo una pistola de paintball al entrenamiento y empezó a disparar a todo el mundo o cuando le arrancó un diente a Ronaldo con un golpe durante el entrenamiento. También se habla de su vida amorosa y se dan detalles sobre su relación con su primera novia Gitte Pettersen o con la actriz porno Kira Egger, que le abrió las puertas de otro mundo en Estados Unidos, dónde ganó 110 millones de euros en inversiones y perdió 61 millones jugando al póker tras retirarse del fútbol.

Thomas Gravesen protagonizó polémicas que le pusieron en el punto de mira de la prensa durante un tiempo. El jugador dejaba huella por donde pasaba, sin embargo, no se arrepiente de nada. "Si pudiera repetiría todo otra vez" declaró al retirarse en 2009.