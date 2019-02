Santa Fe buscará su primer triunfo en liga tras la salida del uruguayo Sanguinetti

El Independiente Santa Fe buscará este domingo su primer triunfo en el Torneo Apertura cuando visite a Patriotas por la quinta fecha, en el que será además el primer partido de liga colombiana de los bogotanos desde que el uruguayo Guillermo Sanguinetti dejó el cargo de técnico el domingo pasado.

El campeón de la Copa Sudamericana de 2015 ocupa el último lugar del campeonato con tan solo dos puntos, por lo que bajo el liderazgo del exfutbolista Gerardo Bedoya, técnico encargado, intentará batir al equipo de Tunja para escalar posiciones.

En el partido no estarán disponibles para el equipo capitalino el lateral Víctor Giraldo ni el centrocampista uruguayo Facundo Guichón, ambos por lesión.

Entre tanto, Patriotas llega al encuentro, en el que tendrá como baja al centrocampista Andrés Ávila por suspensión, tras perder la jornada pasada 2-1 con el Rionegro Águilas y ocupa el decimocuarto lugar del torneo con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

El sábado, el América de Cali recibirá al Independiente Medellín con la mirada puesta en el liderato y en recuperar confianza luego de perder el fin de semana anterior con el Junior de Barranquilla.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Fernando "el Pecoso" Castro, cuentan con todas sus armas para tratar de batir a su rival, entre las que sobresalen el venezolano Fernando Aristeguieta, el centrocampista Carlos Sierra y el creativo Yesus Cabrera, quienes han tenido actuaciones destacadas en el inicio del torneo.

El Medellín, por su parte, llega en un momento flojo luego de caer por penaltis con el Palestino de Chile en la segunda fase de la Copa Libertadores y de empatar el fin de semana anterior con el Unión Magdalena.

El equipo, en palabras del entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano tras la eliminación en el torneo continental, no ha logrado "conjuntamente tener 90 minutos de buen fútbol".

"Por una razón u otra, a veces por errores puntuales, otros por no tener un volumen de juego bueno", explicó, y agregó que no será un "equipo completo" hasta que no pueda mantener un resultado favorable.

Para este partido, la principal baja del equipo visitante será el central Hernán Pertuz, quien sufrió una lesión de menisco medial y será sometido a una cirugía en dos semanas para "desinflamar la rodilla y ganar arco de movimiento", según explicó el club en un comunicado.

Otro de los duelos clave de la jornada será el que enfrente el domingo al Cúcuta Deportivo, líder solitario del campeonato, contra el Atlético Bucaramanga, que solo ha ganado un partido y perdió los otros tres que disputó.

El equipo rojinegro, que dirige el argentino Sebastián Méndez, llega motivado tras vencer el lunes pasado al Once Caldas en Manizales con goles de John Hernández y del central Javier López.

Entre tanto, el Bucaramanga necesita ganar para recuperar terreno en el campeonato, pues actualmente ocupa el puesto 16 y necesita escalar posiciones para acercarse al grupo de los ocho mejores del torneo.

A su turno, el Junior buscará este sábado su cuarto triunfo en igual cantidad de partidos disputados en el campeonato ante el Rionegro Águilas, duelo en el que podrá debutar el chileno Matías Fernández, el fichaje más sonado del Torneo Apertura.

"Rionegro es un equipo bueno, es un equipo que tácticamente siempre ha estado muy claro respecto a la manera como juega. El profe (Jorge Luis) Bernal es muy avezado en muchas cosas, va a ser muy complicado (el partido)", afirmó el técnico del Junior, Luis Fernando Suárez, quien es exseleccionador de Ecuador y Honduras.

Otros duelos destacados de la jornada serán el Millonarios-Atlético Huila, que se disputará este sábado, y el Atlético Nacional-La Equidad, que se jugará el domingo.

- Partidos de la quinta jornada:

16.02: Millonarios-Atlético Huila, América de Cali-Independiente Medellín, Alianza Petrolera-Once Caldas y Junior-Rionegro.

17.02: Deportivo Pasto-Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima-Envigado, Cúcuta Deportivo-Atlético Bucaramanga, Patriotas-Santa Fe y Atlético Nacional-La Equidad.

19.02: Deportivo Cali-Unión Magdalena.