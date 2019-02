Simeone: "Estoy convencido del paso que estamos dando"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes su convicción en el "paso" que ha dado con su ampliación de contrato con el club hasta 2022 y enfocó insistentemente a los futbolistas que dispone como causa fundamental para haber tomado la decisión de la renovación.



"Estoy convencido del paso que estamos dando. Confío en el club y sobre todo en los futbolistas. Lo que me empuja a renovar la energía con esta decisión son los futbolistas que tenemos dentro del plantel. Veo que se puede mejorar, que podemos seguir compitiendo, que vamos a seguir luchando y eso me despierta el mejor gen que tengo: competir", enfatizó en rueda de prensa tras el entrenamiento. "Tenemos un desafío muy grande. Veo trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo. Y está claro que la decisión de habernos quedado y seguir andando este camino son los futbolistas, el ambiente, la gente, pero sobre todo los jugadores de fútbol", insistió el técnico, que resaltó el nivel de su plantilla. "Los jugadores que tiene el Atlético de Madrid estoy convencido de que son importantes. Vamos a poder crecer con ellos, con muchos de los que son jóvenes y seguiremos buscando competir, que es lo que me propuse desde el primer día que elegí venir aquí", prosiguió.



Simeone valoró que no está "en el lugar de pedir absolutamente nada", sino "de dar". "Agradecer a los futbolistas que tenemos, que son los que durante siete años han sostenido este trabajo y esforzarnos nosotros como cuerpo técnico para seguir dando argumentos y herramientas a los futbolistas para seguir compitiendo de la mejor manera. Es el desafío que tenemos por delante", dijo. El técnico mira adelante, sin pararse en los siete títulos ganados con el Atlético: "A partir del andar no me detengo a analizar absolutamente nada de todo lo que hemos hecho. Creo que el fútbol y la vida dependen siempre del hoy y de lo que vas a dar".



De momento, además de él, ha renovado todo su cuerpo técnico hasta 2022 a excepción de Germán 'Mono' Burgos, su segundo entrenador. "Está negociando detalles de su contrato individual. Esperemos que lo resuelva lo antes posible y en el tiempo que él crea oportuno lo pueda resolver", explicó Simeone.