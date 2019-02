Fabián Coito, nuevo seleccionador hondureño, recibe homenaje en Uruguay

Montevideo, 19 feb (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) despidió este martes con un cálido homenaje al entrenador Fabián Coito, que tras un proceso de 12 años al frente de diferentes selecciones juveniles deja el país para asumir como seleccionador de Honduras.

Durante el encuentro, al que asistieron dirigentes de la AUF, jugadores y allegados al exseleccionador sub'20, Coito lució emocionado y expresó que los últimos doce años le dejaron grandes experiencias.

Coito, quien desde 2007 dirigió las selecciones sub'15, sub'17 y sub'20, terminó su trabajo este mes.

"Todo es aprendizaje, cuando me he equivocado ha sido motivo de crecimiento, de evaluar ciertas cosas, de cambiar, de mejorar, así que he visto realmente que ha sido un aporte positivo y por sobre todas las cosas está la alegría de haber estado doce años", dijo.

Coito asumirá este miércoles como director técnico de la selección de Honduras.

"Los resultados son importantes porque quedan en el tiempo a los ojos de la gente, pero ese reconocimiento invisible o esos resultados que no trascienden tanto personalmente los valoro mucho", dijo al agradecer el homenaje.

El jugador José Luis 'Puma' Rodríguez dijo a Efe que más allá de lo futbolístico Coito le dejó como enseñanza la importancia de los valores.

"Es un hombre correcto y bueno, siempre te deja sus valores humanos que es lo más importante que hay en un grupo de selección, que valora más lo humano, lo que es como persona el jugador y no tanto lo futbolístico", afirmó Rodríguez.

El presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF, Pedro Bordaberry, hizo un recuento de los logros de Coito, que entre otros resultados se hizo con el Campeonato Sudamericano sub'20 de 2017 en Ecuador y con el tercer puesto en la edición de 2019 de ese certamen en Chile, y recalcó la importancia del legado que dejó su trabajo.

"Lo más importante es el legado, la marca que deja en todos los muchachos a los que les tocó pasar por ahí y sobre todo haber sido una pieza muy importante en lo que ha sido a lo largo de la historia del fútbol uruguayo el proceso de selecciones más exitoso que ha habido", concluyó Bordaberry.

Tras la salida de Fabián Coito, Gustavo Ferreya asumió este lunes como nuevo entrenador de la selección sub'20.