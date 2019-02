Julen Lopetegui: "Me hubiera gustado terminar la temporada en el Madrid"

115 días después de ser destituido como seleccionador de España, Julen Lopetegui ha comparecido ante un medio de comunicación, 'El partidazo' de COPE. El técnico vasco ha hecho balance sobre todo lo ocurrido y ha admitido que le hubise encantado "estar en el Mundial", y poder "terminar la temporada con el Real Madrid."

Actualmente, Lopetegui se encuentra bien y "mirando el futuro con mucha ilusion". El entrenador ha admitido que su paso por la Selección como por el Real Madrid fueron "dos experiencias extraordinarias".

En cuanto a su etapa como seleccionador de la Roja, Julen Lopetegui ha admitido a Juanma Castaño, "haberlo pasado mal" y lamenta no "haber disfrutado un Mundial que nos hacía muchísima ilusión". La destitución dos días antes de dar comienzo el Mundial de Rusia de 2018 trajo mucha polémica. El vasco había firmado con el Real Madrid pero eso, según ha reconocido "no hubiera mermado su trabajo en el Mundial". Las cosas no salieron del todo bien, y su paso por el banquillo merengue fue fugaz.

Lopetegui ha achacado la falta de tiempo para poder estudiar a fondo el vestuario, "el tiempo es importante en todos los proyectos y más en uno de la exigencia del Real Madrid. El equipo estaba muy bien preparado, pero necesitas tiempo", incidió.

"Teníamos una plantilla capacitada para todos los títulos. Hicimos más de un buen partido. Estábamos haciendo las cosas bien, salgo los resultados de las últimas semanas", insistó. El mal resultado en el Camp Nou (5-1) fue el detonante de su dimisión en la casa blanca.

Respecto a Vinicius, reconoció que "él estaba en un periplo de adaptación, el factor tiempo es importante para desarrollar las cosa que tienes en tu cabeza". El joven brasileño está siendo una pieza funfamental en el juego de Solari.

Julen Lopetegui admitió: "Yo soy responsable de mis actos. Me hubiera gustado terminar la temporada en el Madrid. La situación de Krasnodar fue más extraña. Son situaciones difíciles, las miro dejándolas en el pasado".