Simeone sobre el posible fichaje de Godín por el Inter: "Son palabras de Marotta"

Majadahonda (Madrid), 23 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no quiso opinar sobre el posible fichaje del uruguayo Diego Godín por el Inter de Milán, después de que el gerente del club neroazzurro asegurase que, "en breve", podrían hacer el anuncio oficial.



"Tenemos la negociación muy avanzada y fue bueno verle marcar contra la Juventus. Del resto no hablo, creo que en breve podemos hacer el anuncio oficial", señaló Marotta el jueves a 'Sky Sports'.



Simeone eludió comentar estas declaraciones este sábado, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo contra el Villarreal, en la Liga. "No puedo decir nada porque es una opinión o son unas palabras de Marotta. Ya en su momento si Godín o el Atlético tienen que decir algo ya se les comunicará", destacó



El técnico argentino advirtió de la dificultad del partido contra el Villarreal, al que miran como un equipo "complejo, duro y con muy buenos futbolistas" y "no a la tabla de posiciones", en la que su rival de este domingo ocupa la antepenúltima plaza.



Mientras el Atlético dobla en puntos en esta Liga al Villarreal, con 47 por los 23 de su adversario, hay datos que alertan al bloque rojiblanco. Por ejemplo, que el equipo castellonense ha sido invencible para él en sus últimos siete duelos del torneo, incluidos los cuatro más recientes en casa, ya fuera en el Vicente Calderón o en el actual Metropolitano, con dos empates y dos derrotas.



"Nosotros siempre miramos al equipo, no a la tabla de posiciones. Y vemos que el Villarreal siempre ha sido un equipo complejo, duro, difícil y con muy buenos futbolistas. Tiene un entrenador que ha logrado cambiar varias veces en su estilo de juego, con el 4-3-1-2 aquella vez que vino cuando empezaba con el equipo, y ahora vuelve nuevamente tras haber salido del club, con un 5-3-2 o un 5-4-1, donde se sienten más seguros", analizó Simeone.



"Intentaremos llevar el partido donde nos sintamos más cómodos y buscar seguir creciendo a partir del buen partido del miércoles", añadió el técnico, luego preguntado por el cambio en el juego de su equipo del sufrido 0-1 contra el Rayo al sensacional 2-0 al Juventus el miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Porque son personas, que tienen distintas sensaciones, distintas emociones. No todos los días vos te levantas igual. No todos los días respondes de la misma manera. No subestimas a ningún rival y siempre quieres jugar con la misma intención. Hay días que todo sale por el camino que uno quiere y otros que empieza a salir mal", dijo.



"Ahí es donde, obviamente, hay que estar preparado. Siempre digo que hay que estar preparados para jugar mal y para resolver situaciones cuando el equipo no encuentra los caminos, porque cuando hay sol, el pasto está lindo, la cancha está rápida y se juega bien todo es muy simple. Los futbolistas tienen que estar preparados para cuando las situaciones no son buenas. Ahí está la diferencia entre los grandes jugadores y los que son menos importantes", abundó.



Simeone también habló de Álvaro Morata: "Tiene todo por delante. Necesitamos de su energía, de su fortaleza y seguir insistiendo en las situaciones que ha tenido. Si consecuentemente sigue trabajando de la misma manera, las cosas naturalmente aparecerán. Le necesitamos. Sin ninguna duda. Y le necesitamos fuerte".