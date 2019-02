Ferretti descarta al goleador Gignac para juego de vuelta ante Saprissa

Monterrey (México), 25 feb (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, confirmó este lunes que el goleador francés André Pierre Gignac está lesionado y no jugará el martes ante el Saprissa en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Está lastimado, pero no soy doctor para explicar lo que tiene; el cuerpo médico me comenta bajo sus términos y no les entiendo. No tengo nada que decir, no cuento con él", declaró el estratega.

La semana pasada, el francés no realizó el viaje con el equipo a Costa Rica; ahora mencionó tener una distensión del ligamento de la rodilla derecha, por lo que será descartado para el partido contra los costarricenses en la vuelta de los octavos de final de la Liga de la Concacaf que los felinos van perdiendo por 1-0.

El viernes pasado Gignac jugó infiltrado ante el Atlas y anotó el gol de la victoria que puso al equipo en el primer lugar del Clausura, además de llegar a 100 goles con los Tigres.

"Desde que llegó ha tenido una carrera brillante y tiene la oportunidad de ser el máximo goleador de la institución; confío en que será el jugador con más goles del club en la historia", aseveró el técnico.

El conjunto regio marcha de líder en la Liga MX con 19 puntos, pero el 'Tuca' Ferretti no se encuentra satisfecho porque lo ve en una etapa irregular.

"Estamos en primer lugar de la liga, sin embargo no estoy satisfecho, tenemos los puntos, pero estamos dando actuaciones irregulares, por momentos andamos bien, de repente mal y eso no es bueno, debemos tener un rendimiento parejo", argumentó el brasileño.

Gignac se perderá el partido de mitad de semana por la Liga de Concacaf, pero Ferretti aseguró que estará para el encuentro de liga ante el Pachuca, el próximo sábado.

Hoy el centrocampista Jesús Dueñas señaló que en Tigres confían en obtener el pase a cuartos de final de Concacaf aún sin Gignac.

"Es nuestro goleador, pero hay jugadores de talla internacional como Eduardo Vargas, Enner Valencia o Javier Aquino, que son buenos delanteros, así que tenemos un plantel amplio en el que todos buscan una oportunidad. Esperemos no depender de Gignac", señaló.