López Nieto: "El VAR actuó correctamente en la jugada del penalti a Casemiro"

Antonio Jesús López Nieto, excolegiado y miembro del Comité Arbitral de LaLiga, explicó que "el VAR se aplicó correctamente" y "según el protocolo estipulado" en la jugada del penalti sobre el brasileño Carlos Casemiro durante el Levante-Real Madrid.

López Nieto aclaró, en El Transistor de Onda Cero, que si Iglesias Villanueva no revisó la juega en el VAR es porque desde la sala del videoarbitraje "consideraron que no se había producido un error manifiesto" al señalar penalti, y, por tanto, "la decisión del colegiado era asumible".

Para López Nieto, "si el árbitro del VAR no identifica un error claro y manifiesto" por parte del colegiado debe respetar la decisión que se toma a pie de campo, porque así lo marca el protocolo del VAR. Ahora bien, "el protocolo siempre está sujeto a una revisión". El exárbitro español aseveró que "el VAR no es un instrumento infalible" y no va a acabar con las polémicas porque las jugadas de interpretación "siempre tienen algo de subjetivo". De hecho, aseguró que en su opinión la intensidad del golpe propinado por el marfileño Cheick Doukuré "no es suficiente para señalar pena máxima".

Cuestionado sobre los motivos por los cuales en España no se dan explicaciones técnicas del VAR, como sí sucede en competiciones europeas, López Nieto explicó que se debe "a la gran cantidad de partidos en los que hay videoarbitraje" y a la imposibilidad de "estar encima de todos". El Comité Arbitral de LaLiga sí que "revisa todas las jugadas" con los colegiados para hacerles saber de forma interna "si han actuado correctamente o no".

Por último, López Nieto se felicitó por los futuros cambios en la señalización de las manos en los penaltis, ya que actualmente "la intencionalidad es motivo de desacuerdo" y la UEFA establecerá próximamente un protocolo "mucho más objetivo".