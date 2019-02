Andrés Palop: "Soy más de Marcelino que de Setién"

Andrés Palop seguirá con entusiasmo el partido entre Valencia CF, uno de sus exequipos, y el Real Betis. Así lo ha transmitido en el programa 'El Transistor', de Onda Cero. En este partido se decidirá qué equipo pasa a la final para se enfrentarse al FC Barcelona por alzar la Copa del Rey. El otrora portero del Sevilla, era hasta hace muy poco entrenador del UD Ibiza, pero fue destituido de su cargo y reemplazado, este miércoles, por Pablo Alfaro, otro exsevillista.

En el programa hizo un análisis del duelo de semifinal de la Copa, sobre lo que dijo: "Veré la semifinal Valencia-Betis tranquilo, en mi casa. ¿Un partido con muchos goles? No, no creo. Por el resultado de la ida (2-2), entiendo que el Valencia tiene que defender, pero también tiene que equilibrar un poco en el ataque".

También aseguró que "la afición del Valencia es muy exigente y, si ve a un equipo que se va a dedicar a defender, se va a poner nerviosa". "Imagino que el equipo de Marcelino partirá de ese modelo defensivo, aunque sin renunciar al ataque, porque tampoco le interesa... debe buscar un gol que le daría mucha tranquilidad. Tiene que buscar el equilibrio porque de lo contrario se le puede hacer muy largo el partido ante un Betis que normalmente propone bastante juego de ataque. El Betis tiene una propuesta atractiva pero a veces descuida la parte defensiva. Habrá alternancia, pero no muchos goles", dijo el mítico portero del Sevilla FC.

Por último, fue preguntado por la filosofía de trabajo de Marcelino y de Quique Setién, a lo que respondió: "A mí me gusta más la escuela de Marcelino. Soy más de Marcelino que de Setién, porque a mí me gusta muchísimo tener un equilibrio, tener seguridad, ser un equipo que le transmita al rival que no encaja fácilmente. Luego, en campo contrario, y con los jugadores que tiene el Valencia, estoy seguro de que va a proponer y va a generar situaciones de gol. Si eres en cambio un equipo que estás siempre cerca de encajar gol, todo se hace más difícil y se complica. Por todo ello me gusta más la filosofía de Marcelino. Este año, por ejemplo, he intentado hacerlo de esa manera con el Ibiza. Y hemos sido uno de los equipos menos goleados de la categoría, firmando una gran remontada, pasando de estar penúltimos a ser séptimos... Todo parte de un modelo defensivo yendo hacia la zona atacante. Funciona si lo trabajas bien".