Bryan Ruiz se toma con calma su inactividad y espera rendir con Costa Rica

San José, 11 mar (EFE).- El centrocampista costarricense del Santos brasileño, Bryan Ruiz, aseguró este lunes que se toma con calma su inactividad esta temporada con el club y que se encuentra en buena forma física para rendir con la selección de Costa Rica.

"No es lo que uno quiere, pero es parte del fútbol. Venir a la selección siempre es una alegría y ahora me toca rendir. Tengo tres meses sin jugar, pero entreno bien con el grupo en el Santos", afirmó Ruiz en conferencia de prensa.

El centrocampista y capitán de La Sele tica prácticamente no ha jugado esta campaña con el Santos, club con el que llegó a una "solución amigable" para su salida, pero que no se ha concretado porque no ha llegado una oferta satisfactoria para ambas partes.

Ruiz, de 33 años, agradeció al club brasileño por el trato que le ha dado y comentó que está disponible para jugar si el equipo lo necesitara.

El '10' tico llegó al Santos después del Mundial de Rusia 2018 y tras unos meses de poca regularidad alcanzó un acuerdo con el club para ser transferido a otro equipo.

Ante esta situación, el Santos contrató otros jugadores y llenó las plazas de extranjeros, por lo que Ruiz no tiene espacio en el equipo, aunque se mantiene entrenando con el grupo, según explicó el jugador.

Ruiz prefirió no entrar en detalles sobre la razón por la cual busca salir del Santos, pero desmintió informaciones de prensa que señalaban una supuesta lesión de espalda como el motivo.

"Estoy cien por cien entrenando con el grupo. Todos esperábamos que fuera diferente, no se ha dado así, pero es parte del fútbol", declaró.

Ruiz, mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018, con permiso de su club, se puso hoy anticipadamente a las órdenes de la Federación Costarricense de Fútbol con miras a participar en los partidos amistosos de la selección frente Guatemala, el 22 de marzo, y Jamaica, el 26.

El seleccionador, el uruguayo Gustavo Matosas, revelará en los próximos días la lista de convocados de Costa Rica para los partidos de marzo.

"Estoy muy positivo, entrenando al máximo, me siento bastante bien. El profesor Matosas tiene mucha experiencia y sabe manejar estas situaciones", aseveró Ruiz.

El capitán de Costa Rica aseguró que se mantiene intacta su meta de luchar por ganar la Copa Oro de la Concacaf en junio próximo.