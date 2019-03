El invicto Nacional Potosí se consolida líder del torneo Apertura

La Paz, 10 mar (EFE).- El invicto Nacional Potosí se consolidó como el líder del campeonato al ganar 3-0 al Sport Boys y dejó atrás al Bolívar y al The Strongest de La Paz en la undécima jornada del torneo Apertura de Bolivia.

El cuadro, al mando del boliviano Alberto Illanes, se hizo respetar en casa ante el Sport Boys de Warnes, entrenado por Christian Lovrincevich, con goles del uruguayo Víctor Galaín, el colombiano Harold Reina y el boliviano Vladimir Castellón.

El cuadro potosino es el único equipo que no conoce la derrota en once jornadas de fútbol en Bolivia y acumula 25 tantos, mientras que los "toros" de Warnes no obtienen un triunfo en las últimas seis jornadas.

En tanto el Bolívar, dirigido por el argentino César Vigevani, goleó 3-0 a Oriente Petrolero, del exseleccionador Mauricio Soria, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La victoria de la "Academia" fue obra del argentino Marcos Riquelme, el boliviano Hernán Rodríguez y el argentino Jorge Pereyra y se encuentra segundo con 22 puntos.

El Blooming, al mando del exseleccionador Erwin Sánchez, se midió con el The Strongest de La Paz, dirigido por el paraguayo boliviano, Pablo Escobar, en un vertiginoso encuentro que finalizó 2-0.

Los de Sánchez ganaron con goles del delantero brasileño Rafael Barros y el boliviano Roberto Fernández y están en tercer lugar con 22 puntos igual que el Bolívar.

El San José de Oruro, actual campeón del fútbol boliviano, perdió 3-0 ante el Wilstermann de Cochabamba, al mando del español Miguel Ángel Portugal, con los tantos del delantero paraguayo José Ariel Nuñez y los volantes bolivianos Fernando Saucedo y Moisés Villarroel.

El Always Ready de El Alto, dirigido por el exseleccionador Julio César Baldivieso, triunfó 3-1 ante el Real Potosí y logró subir tres posiciones afianzándose en el sexto lugar.

Los goles de los bolivianos Alejandro Bejarano y Cristhian Árabe, además del tanto del delantero uruguayo William Ferreira consolidaron la victoria del "equipo millonario".

El Destroyers al mando del brasileño Evandro Guimaraes cayó 2-3 ante Guabirá en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

El cuadro azucarero, dirigido por el uruguayo Fernando Espinel, logró esta victoria con un doblete del volante argentino Marcelo Aguirre y otro tanto del boliviano Luis Hurtado.

El Aurora de Cochabamba fue derrotado 3-2 por Royal Pari, dirigido por el peruano Roberto Mosquera.