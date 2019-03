Granero junta a personalidades del deporte en una nueva ´Cena Pirata´

Madrid, 11 mar (EFE).- Esteban Granero, futbolista del Espanyol, celebró la sexta edición de la 'Cena Pirata', evento donde ejerce de anfitrión y en el que los fondos irán destinados a la fundación 'CRIS contra el cáncer'.

Atendiendo a su invitación acudieron numerosas personalidades del mundo del deporte entre las que destacaron rostros del madridismo como el presidente Florentino Pérez, el integrante de la primera plantilla Álvaro Odriozola o los ex jugadores Álvaro Arbeloa y Roberto Carlos.

"Una fiesta como esta es una vez al año y es muy importante. El año pasado vimos todo lo que hizo Esteban y aquí estoy para ayudar", indicó ante los medios antes de acceder al evento el ex lateral izquierdo brasileño.

No solo la sección de fútbol contó con presencia sino también la de baloncesto gracias a nombres como Sergio Llull, Rudy Fernández o Felipe Reyes. Este último comentó: "Siempre es un placer. Los años anteriores no pude estar por compromisos y este año tenía muchas ganas de estar aquí apoyando la causa. Muy contento de que se hayan celebrado tantas ediciones y todo vaya tan bien".

Acompañando a Granero estuvo también su actual compañero Mario Hermoso: "No hay nada más bonito que poder participar en cosas como la que organiza Esteban. Aparte de tener una relación grande de amistad siempre es bonito acudir a estos eventos e intentar recaudar lo máximo posible".

Otro jugador de Primera que no se perdió el evento fue el bético Sergio Canales: "Esteban ya es un ejemplo como deportista y como futbolista pero también lo es como ser humano. Tenemos que aprender todos de él. Soy un privilegiado por haber compartido vestuario con él y ser amigo suyo. Siempre que pueda, aquí estaré apoyándole porque estas cosas son necesarias".

Granero, por su parte, se mostró muy feliz por la acogida de la iniciativa: "Es especial. Un año más estoy intentando cumplir con la gente que lo necesita. Me siento abrumado por la participación de la gente y agradecido por la difusión. Seguro que va a ser un día importante para mucha gente, sobre todo para la fundación".

"Me hace ilusión ver a todos, no me puedo dejar a nadie. Me hace ilusión ver a compañeros futbolistas que mañana tienen entrenamiento y han viajado para estar. A representantes de mis clubes y de mis antiguos clubes. Me siento muy valorado y sobre todo agradecido porque los más beneficiados van a ser gente que lo necesita", indicó.