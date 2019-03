El Atlético, ningún tiro entre los tres palos en Turín

Madrid, 12 mar (EFE).- El Atlético de Madrid no tiró ni una sola vez entre los tres palos ni forzó ninguna parada del portero del Juventus Wojciech Szczesny durante los 97 minutos y 7 segundos que duró el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, según recogen las estadísticas oficiales de la UEFA.

De sus cuatro intentos sobre el marco contrario, el conjunto rojiblanco lanzó tres fuera, uno fue bloqueado y no dirigió ninguno a la portería contraria, mientras que el Juventus marcó tres de los cuatro lanzamientos entre los tres palos. De sus otros once disparos, siete no encontraron el destino y cuatro fueron repelidos.

El Juventus fue también superior en la posesión, con un 62 por ciento por el 38 del Atlético, que corrió más que su adversario, 109,922 kilómetros por los 109,524 de su contrincante, pero no fue suficiente para evitar su eliminación en la Liga de Campeones.