Al menos 35 árbitros rechazan denuncias de acoso sexual y laboral en Colombia

Bogotá, 13 mar (EFE).- El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez, y al menos 35 árbitros rechazaron este miércoles las denuncias de acoso sexual y laboral contra dos excolegas con experiencia en torneos de la FIFA, Óscar Julián Ruiz e Imer Manchado.

"No conozco ninguna denuncia. Además, yo soy abogado, yo no creo en las denuncias verbales. Las denuncias son por escrito. Todo es me contaron, me dijeron, me hicieron. Me parece que le hacen mucho daño al país y a la seriedad del arbitraje", declaró Vélez, quien presidió la Comisión Arbitral.

"Nunca hemos sido objeto de abuso sexual por parte de un colega, instructor u otra persona para ser parte del arbitraje nacional o internacional. No hemos necesitado de favores sexuales para lograr ascensos en nuestra profesión", dice la carta suscrita por 35 árbitros, entre los que se destacan los internacionales Wilmar Roldán, Gustavo Murillo, Andrés Rojas y Nicolás Gallo.

"Nunca hemos pagado dinero a un tercero para ser designados como árbitros del fútbol profesional colombiano o de competiciones internacionales. Nuestras designaciones siempre han sido gracias a nuestras capacidades profesionales", añadieron los firmantes.

La polémica se desató el martes cuando el exárbitro con escarapela FIFA Harold Perilla afirmó que Óscar Julián Ruiz e Imer Machado, miembro de la Comisión Técnica, le hicieron propuestas sexuales para ayudarlo a destacar en el arbitraje.

"Ruiz, desde el 2007 hasta que me retiré, me acosó. Se acercaba siempre a mí, me pedía que tuviera relaciones con él, me decía que evidentemente si yo quería llegar lejos en el arbitraje ya tenía el camino y sabia qué tenia que hacer", afirmó Perilla.

Vélez, presidente de la Dimayor, defendió la transparencia de las designaciones de árbitros en los torneos oficiales del país, y afirmó que cuenta con los criterios de independencia de la Comisión Técnica y la Comisión Arbitral, que presidió.

"La que propone los árbitros es la Comisión Técnica y la que decide es la Comisión Arbitral, que son magistrados, empresarios y periodistas, gente que le gusta el fútbol y le regala un tiempo para poderse dedicar a esto", explicó el directivo de la Dimayor.

Creada en 1948, año en el que se disputó el primer torneo profesional colombiano, la Dimayor organiza, administra y reglamenta los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano.

Entre los certámenes que organiza la entidad se encuentra la Liga Águila (Primera División), el Torneo Águila (Segunda División), Copa Águila y la Superliga Águila, en el que se enfrentan los ganadores de las dos competencias del año.

Según Vélez, Perilla salió del panel arbitral por conducir un partido sin estar en la condición física adecuada.

El directivo anunció que enviará una carta a la Fiscalía del país solicitando que se aclare la situación, pues "cuando uno hace unas denuncias tiene que hacerlas puntualmente y con documentos".

Estas denuncias avivan la polémica que estalló en el fútbol colombiano a comienzos de marzo después de que jugadoras de la selecciones absoluta y sub'17 denunciaran que fueron víctimas de acoso laboral y sexual por miembros del cuerpo técnico.

Los acusados son el seleccionador sub'17, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso, así como el exseleccionador del equipo absoluto Felipe Taborda.