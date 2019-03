El Inter y el Sevilla, ko; Chelsea y Arsenal exhiben músculo

El Sevilla, pentacampeón de la Copa de la UEFA/Liga Europa, sucumbió en Praga ante el Slavia (4-3) tras una prórroga que no supo manejar, y también quedó eliminado el Inter italiano, en tanto que el Chelsea y el Arsenal confirmaron el vigor de la Premier y exhibieron músculo.

El adiós del cuadro andaluz impidió el pleno del fútbol español después de que el Valencia primero en Krasnodar y luego en Villarreal en La Cerámica ante el Zenit certificaran su acceso a los cuartos y su presencia en el sorteo de este viernes. Otro histórico como el Inter sucumbió en el Giuseppe Meazza ante el pujante Eintracht de Fráncfort (0-1). La cara para el fútbol italiano fue el Nápoles pese a perder en Salzburgo (3-1).

No pudo revertir el 2-2 del Ramón Sánchez Pizjuán el conjunto de Pablo Machín, que queda en una situación comprometida, y eso que lo tuvo en su mano cuando el argentino Franco 'Mudo' Vázquez marcó el 2-3 al inicio de la prórroga, a la que logró llegar tras equilibrar dos ventajas de los checos con dianas del franco-tunecino Wissam Ben Yedder (de penalti) y de Munir El Haddadi, este con un espectacular disparo. El empuje del Slavia fue demasiado para el Sevilla. Necesitaba dos goles y los logró. El holandés Nick van Buren elevó el 3-3 a los 102 minutos y el premio a su fe llegó en el último de la prórroga, cuando el marfileño Ibrahim Traoré resolvió un barulló y situó con fortuna el 4-3 que significa el adiós hispalense a su competición fetiche.

Al éxito de los clubes de la Premier en la Champions, se une la progresión del Arsenal y Chelsea en esta Liga Europa, dos de los favoritos a recoger en Bakú el testigo del Atlético de Madrid. Los 'gunners', que habían perdido en Rennes 3-1, no tardaron en hacerse con la eliminatoria. Precisaron los hombres de Unai Emery, tricampeón de este torneo al mando del Sevilla, tan solo un cuarto de hora. El gabonés Pierre Emerick Aubameyang abrió y cerró la cuenta y sirvió, tras partir en posible posición de fuera de juego, el segundo a Ainsley Maitland-Niles. El cuadro francés, que había sorprendido al Betis en dieciseisavos, no se rindió consciente de que un gol le metía de nuevo en liza, pero no tuvo esta vez recursos ante un rival muy superior.

Más fácil lo tenía el Chelsea en su enfrentamiento en Kiev con el Dinamo tras su triunfo por 3-0 en la ida. Su técnico, el italiano Maurizio Sarri, hizo rotaciones. No hubo problema. Los 'blues', vestidos de amarillo, se dieron un festín y lograron su triunfo más amplio (5-0) en esta competición. El delantero francés Giroud firmó un triplete y además participó activamente en el tercer tanto londinense, obra del español Marcos Alonso al borde del descanso. Callum Hudson-Odoi, que también cuajó un gran partido, completó la cuenta.

El Valencia se salvó de milagro en Krasnodar. Jugó a la ruleta rusa y salió indemne gracias a dos jugadores que comenzaron en el banquillo. Con todo perdido, tras un gran tanto de Magomed-Shapi Suleymanov a los 85 minutos, el francés Kevin Gameiro fabricó la jugada y el luso Gonçalo Guedes puso el 1-1 en la prolongación (m.93). El cuadro de Marcelino García Toral, con la ausencia de Dani Parejo como baja más significativa, había controlado sin problemas al cuadro ruso, pero le faltó pegada y más ambición. Solamente la tuvo a la desesperada tras el tanto de Suleymanov, la nueva estrella del fútbol local. Para su fortuna le dio tiempo a evitar la eliminación.

Muchos menos apuros pasó el Villarreal, que afrontaba la vuelta con la clara ventaja del 3-1 conseguido en San Petersburgo ante el Zenit y el nuevo triunfo por 2-1 le vuelve a situar en cuartos. Solo pasó algún apuro al principio, pero la falta de acierto del delantero iraní Sardar Azmoun y un magnífico disparo de Gerard Moreno (m.29) allanaron aún más el camino al cuadro de Javi Calleja. El colombiano Carlos Bacca (m.47) incrementó la ventaja del 'submarino amarillo', que encajó el gol del Zenit en la prolongación, obra del serbio Branislav Ivanovic.

El Nápoles de Carlo Ancelotti continúa su andadura con un sobresalto. Acudió a Salzburgo con una importante renta del 3-0 del San Paolo, a la que se añadió, justo antes del cuarto de hora, un gol más, obra del polaco Arkadiusz Milik. El equipo austriaco, un clásico ya de este torneo. Hizo gala de orgullo y peligrosidad y no dobló la rodilla pese a que necesitaba cinco goles. Cayó, pero con honor y un triunfo por 3-1 que refuerza su proyecto. El israelí Munas Dabbur, que a partir de la próxima campaña jugará en el Sevilla, firmó las tablas a los 25 minutos, y el noruego Fredrik Gulbrandsen (m.65) y Christoph Leitgeb (m.92) le dieron una victoria más moral que efectiva al Salzburgo ante un Nápoles que supo manejar los tiempos.

Por contra, el Inter volvió a sufrir una nueva decepción, la enésima estos últimos años, esta vez ante un Eintracht de Fráncfort que no cesa de progresar. Uno de los delanteros de moda del fútbol europeo, el serbio Luka Jovic, aprovechó muy pronto (m.6) un grave error del zaguero holandés Stefan de Vrij, para establecer el definitivo 0-1 y la fiesta de los más de los 15.000 seguidores germanos desplazados a Milán.

El Benfica remontó el 1-0 sufrido en Zagreb ante el Dinamo, aunque necesitó la prórroga que forzó el brasileño Jonas Gonçalves a los 71 minutos. En la primera parte del tiempo añadido, las 'águilas' sellaron la clasificación con dos magníficos goles, obra de Francisco Ferreira (94) y del español Alejandro Grimaldo (105).