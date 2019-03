Kenti Robles: ´Quien falla los pases en el Metropolitano es porque es mala´

Madrid, 15 mar (EFE).- El ir y venir de operarios y máquinas; el césped, cuidado con mimo; y una multitud de fotógrafos agolpados en uno de los laterales del estadio Wanda Metropolitano anuncian la proximidad de un partido en el feudo rojiblanco.



No será del equipo masculino del Atlético de Madrid, que juega el sábado en San Mamés. Las féminas del conjunto colchonero ocuparán su lugar este domingo (13.00 hora peninsular) sobre la hierba.



"Como diría el míster: 'quien falla aquí los pases es porque es mala'", bromeó Kenti Robles en una entrevista con EFE. Ya preparada para el decisivo duelo ante el Barcelona, la internacional mexicana agradece el gesto del club de cederles el coliseo en una jornada que puede resultar histórica. La asistencia apunta a récord.



- Pregunta (P): ¿Impone pensar en un Wanda Metropolitano con las gradas llenas de gente?



- Respuesta (R): La verdad es que estamos con muchísimas ganas. Queremos que llegue ya el domingo.



- P: ¿Será un día histórico?



- R: Yo lo veo como un día muy importante, en el que tenemos que sacar el partido adelante y no pienso más allá. Después del partido me sentaré y veré en qué ha repercutido en la historia del fútbol femenino.



- P: Por la situación del Atlético de Madrid en la Liga, ¿pueden sentenciar el título?



- R: Hoy me he levantado y he visto el calendario que nos queda. Nos quedan rivales muy complicados. Vienen el Betis y el Valencia; nos medimos con la Real Sociedad en San Sebastián, tenemos que jugar en el campo del Huelva... Todos los partidos son importantes. Vienen rivales difíciles e iremos a campos muy difíciles.



- P: ¿Darían por bueno el empate ante el Barcelona?



- R: Creo que no, ninguna de nosotras. Nuestra mentalidad es la de ganar.



- P: Los dos partidos que han disputado esta temporada han tenido distintos ganadores. El Barcelona se impuso en Liga; el Atlético de Madrid, en Copa. ¿La situación actual de uno y otro en la Liga hace más favorito al Atlético de Madrid?



- R: No, para nada. Si le tengo que dar el favoritismo a alguien, yo se lo daría al Barça. Nosotras intentaremos llevar el partido hacia nuestro juego, hacer lo que sabemos y aprovechar nuestras oportunidades. Creo que va a ser un partido muy divertido para los aficionados, para la gente que va a venir y espero que lo disfruten.



- P: ¿Por qué ve favorito al Barcelona?



- R: Por economía y por plantilla.



- P: ¿Qué ha colocado al Atlético de Madrid por encima de un rival económicamente más poderoso?



- R: El trabajo del día a día, la humildad que hemos tenido y la constancia. Creo que son piezas clave.



- P: ¿Qué significaría para el Atlético de Madrid ganar un tercer título consecutivo?



- R: No lo he pensado. Estoy pensando en el partido del domingo y no he mirado más allá, sinceramente.



- P: ¿Considera que se debería poner más en valor todo lo que han conseguido en los tres últimos años?



- R: Cuando ganamos el primer título, la Copa de la Reina (2016), no nos lo creíamos. Con la primera y la segunda Ligas sí nos sentimos reconocidas. Si conseguimos algo más allá este año, haremos historia y el club lo va a reconocer porque siempre ha apostado por el fútbol femenino.



- P: ¿Una muestra de ese apoyo es que abran este campo para ustedes?



- R: Sí, por supuesto. Se han vendido todas las entradas y esperamos que todos los socios se animen después de la derrota del equipo masculino.



- P: ¿Siente más responsabilidad cuando juega en el Wanda Metropolitano?



- R: Yo no. Siento la misma responsabilidad cuando juego aquí que en otro campo. Incluso siento más responsabilidad llevando la camiseta de mi selección.



- P: ¿Les hace mejores jugar en grandes estadios?



- R: Sí, porque aquí el balón rueda. El miércoles, ante el Rayo Vallecano, jugamos en un campo de hierba artificial. Cuando terminas el partido te duelen muchísimo las rodillas. En el Wanda Metropolitano jugamos sobre una alfombra. Como diría el míster: 'quien falla aquí los pases es porque es mala'.



- P: ¿Firmaría jugar cada semana en este escenario?



- R: Sí, por supuesto.



- P: ¿Ve posible que este estadio sea también habitualmente el del equipo femenino?



- R: A mí me encantaría, pero no depende de mí. Sería algo bueno.



- P: En 2013 jugó en San Mamés. Marcó y el Barcelona ganó la Liga. ¿Es uno de esos días que se recuerda, por la importancia del escenario y del gol?



- R: Ese día tuve la suerte de que estuvieran mi padre y mi hermano y lo viví más aún. Siempre que estoy acompañada por mi familia pasan grandes cosas. Tengo grandes recuerdos de esos días. En concreto en ese partido en San Mamés, llevaba una temporada un poco complicada con el Barça porque no disponía de los minutos que me hubiesen gustado. Me sacó Xavi (Llorens) y tuve la suerte de marcar y lo sentí más mío, quizás. Fue espectacular, sobre todo, por saber que estaban ahí mi padre y mi hermano. Fue aún una sensación más maravillosa.



- P: ¿El domingo estarán en el estadio?



- R: Sí, me acompañarán también. Eso me da aún más fuerzas.



- P: Llegó a España con 8 años. ¿Quería ser futbolista?



- R: Quería jugar a fútbol, pero nunca me planteé ganar títulos ni nada. Simplemente quería disfrutar con el balón. Mi madre fue un poco reticente a que yo empezara a jugar en un equipo. Me dio la oportunidad de jugar al fútbol, pero me dijo que debía continuar con los estudios.



- P: Jugó en el Espanyol y en el Barcelona antes de recalar en el Atlético de Madrid. ¿En su actual equipo llegó su consolidación en la élite?



- R: Sí. Con Ángel Villacampa es cuando me consolido.



- P: ¿Con qué se queda de esa etapa?



- R: Fue un poco complicada al principio porque Ángel es una persona muy exigente. No deja que bajes el listón en ningún entrenamiento y a mí eso me costó hasta que dije: 'tiene razón'. Yo no puedo bajar los brazos porque todo mi trabajo se basa en correr y correr. Él me enseñó eso y le estoy muy agradecida. Gran parte de lo que soy ahora es gracias a él.



- P: ¿Qué ha supuesto su marcha y la llegada de José Luis Sánchez Vera?



- R: La mayoría del equipo venía pidiendo ese cambio porque ya llevábamos muchos años con 'Villa'. José tiene otra filosofía. Es muy analista, sabe cada detalle: cuántos esprints he hecho o cuántos córners hago con acierto. Esa parte nos va a venir muy bien porque analiza con detalle a cada jugadora.



- P: ¿Disfrutan más con su propuesta?



- R: Son entrenadores diferentes. A Ángel le quiero mucho. José es un entrenador diferente y no me gusta comparar por el hecho de que cada uno tiene una filosofía distinta.



Por Lucía Santiago