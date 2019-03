Aitana Bonmatí: ´Como salgamos confiadas nos vamos a llevar una sorpresa´

Barcelona, 19 mar (EFE).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 1998) no niega con rotundidad el papel de favorito de su equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero conoce los peligros del LSK Kvinner noruego y advierte: "Como salgamos confiadas nos vamos a llevar una sorpresa".



La internacional española reconoce también en una entrevista a EFE que, tras el récord de asistencia del Wanda Metropolitano (60.739 espectadores), espera una buena respuesta del Miniestadi, pero no solo mañana en la 'Champions', así que ha instado a la gente a "empezar a ir a ver todos los partidos".



Pregunta. ¿Cómo afronta el vestuario esta eliminatoria? ¿Aceptan el papel de favoritas?



Respuesta. Somos conscientes de que no será un partido fácil. Por mucho que miremos el nombre y el LSK no sea conocido, no quiere decir que el equipo sea malo. Si está ahí es por algo y no va a ser nada fácil. Como salgamos confiadas nos vamos a llevar una sorpresa.



P.¿Es fácil cambiar el chip tan rápido después de todo lo que supuso la victoria en el Wanda Metropolitano para centrarse en la 'Champions'?



R. Fácil, fácil, no es, pero somos profesionales y debemos estar preparadas para ello. Sabemos que hay semanas que tenemos dos partidos a la semana y debemos estar preparadas. El equipo ha cambiado el chip ya y estamos cien por cien concentradas en el partido de mañana.



P. ¿Cómo cree que va afectar el cansancio, sobre todo teniendo en cuenta que ellas llegan tras una pretemporada?



R. Puede ser algo positivo o negativo. Es cierto que llegamos con muchos partidos, pero también estamos más rodadas. Ellas no han empezado la Liga, mañana será su primer partido oficial y eso también les puede pasar factura.



P. El LSK Kvinner es un desconocido para el gran público. ¿Qué aspectos de su juego preocupan más?



R. Es el típico equipo nórdico, con jugadoras físicas y rápidas. Tienen alguna jugadora con calidad, pero básicamente un equipo nórdico con ese tipo de juego. Balones largos, son fuertes a la contra... Pero ya hemos jugado contra equipos así y estamos preparadas para cualquier tipo de partido.



P. El año pasado jugaron contra otro equipo noruego en dieciseisavos (Avaldsnes) y ganaron holgadamente ¿Sirve eso como precedente?



R. Cada partido es un mundo, pero este equipo tiene unas cuantas internacionales por Noruega, que recientemente ganó el torneo del Algarve. Eso es significativo. Seguro que no es un mal equipo, son jugadoras de mucho nivel. Va a ser un partido bonito porque cualquiera de los dos se puede llevar la victoria.



P. Se les considera favoritas para esta eliminatoria y en semifinales evitarían al Lyon y al Wolfsburgo, a priori los equipos más fuertes. ¿Piensan en ganar la primera 'Champions' de la historia del club?



R. La verdad que no lo pensamos. No se nos pasa por la cabeza de momento, porque primero tenemos que ver cómo pasamos esta eliminatoria, si la pasamos. Después tenemos que ver contra quién nos tocaría.



Es un largo camino. Para llegar a la final tenemos que sacar un buen resultado de los cuatro partidos que nos vendrían. Por tanto, no hablaría de la final si no del partido de mañana.



P. Han hecho un llamamiento para llenar el Miniestadi. ¿Qué aspecto prevé en las gradas?



R. En Cataluña el fútbol se vive de otra forma. No solo en el femenino, en el masculino también. Cuando vas al Camp Nou la afición está callada y vas al Wanda Metropolitano, a ver el masculino del Atleti, y los aficionados no paran de gritar todo el partido. En el País Vasco, igual.



Por eso creo que está costando más a la gente venir a vernos a nosotras, que aún no somos tan conocidas. Pero espero que cada vez vaya a mejor y que también desde el club se propongan iniciativas para que nos vengan a apoyar. Y que la sociedad cambie la manera de ver las cosas.



Nosotras también podemos dar espectáculo y buen fútbol; no por ser mujeres somos peores o mejores. Tiene que haber una igualdad.



P. De cara a mañana, se espera mucho público no habitual en el Miniestadi. ¿Sienten presión para convencer a ese público para que siga yendo a verlas?



R. No. Si sale un buen partido seguro que vienen más veces, pero si sale un mal partido, eso le puede pasar a todo el mundo. La gente tiene que empezar a venir a ver todos los partidos. Igual que van a ver al masculino, que vengan a vernos a nosotras. Ellos también pueden tener un mal partido. Presión ninguna, ganas de hacer un buen fútbol.