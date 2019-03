Cancelo, sobre la vuelta de Ronaldo a Portugal: Traerá la calidad que exhibe

João Cancelo considera que, al regresar a la selección de Portugal, el astro Ronaldo "agregará la calidad" que exhibe con la Juventus y que ha demostrado con el propio combinado luso en el pasado.



"Cristiano agrega calidad a cualquier equipo al que va, tenemos el placer de jugar con él tanto en la selección como en la Juve", sostuvo Cancelo, compañero también en Italia del delantero.



Cancelo protagonizó la rueda de prensa de la selección portuguesa en Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde el equipo permanece concentrado para preparar los encuentros clasificatorios para la Eurocopa 2020 que disputará en Lisboa los días 22 y 25 de marzo contra Ucrania y Serbia.



Serán, dijo, "dos partidos muy difíciles contra dos selecciones muy fuertes", por lo que consideró fundamental empezar con buen pie ayudados por la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, sobre el que le preguntaron en varias ocasiones.



El delantero de la Juventus no fue incluido en una convocatoria del equipo de Portugal desde el Mundial, un parón que, a juicio de Cancelo, no supone ningún reto para Ronaldo, que se incorpora hoy al grupo en Oeiras. "Cristiano no tiene que demostrar nada a nadie. Creo que agregará la calidad que ha agregado en el pasado", comentó.



Asimismo, recordó la exhibición de su compañero en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, al que apeó de la competición con tres goles que protagonizaron las portadas de buena parte de la prensa deportiva internacional. "Todo el equipo hizo un excelente trabajo", dijo Cancelo sobre la Juventus, aunque admitió que "tener un jugador como él en el equipo lo hace todo más fácil".



Portugal está en el Grupo B de la fase de clasificación para la Eurocopa, que comparte con las selecciones e Luxemburgo, Lituania, Ucrania y Serbia, y aspira a llegar al torneo en el que actualmente es campeón, tras su victoria en 2016.