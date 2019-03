Morata: "El Cholo es el Atlético"

Las Rozas (Madrid), 20 mar (EFE).- Álvaro Morata, delantero internacional del Atlético de Madrid, defendió a su técnico Diego Simeone, al asegurar que "el Cholo es el Atlético", descartó que el francés Antoine Griezmann se esté planteando cambiar de aires y mostró sus deseos de que Saúl Ñíguez también siga en el club.



"El Cholo es la cabeza visible del club y lo seguirá siendo durante toda la vida. El Cholo es el Atlético y un mal partido en Champions o una derrota en Liga no creo que sea suficiente para criticar. Sigue teniendo las mismas ganas de ganar de siempre y eso es lo importante", dijo desde la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol.



La comparecencia de Morata con España se vio salpicada por numerosos temas de actualidad de su club, como los rumores que vuelve a situar fuera a Griezmann, a los que no concedió importancia.



"En la última semana hemos estado todos jodidos pero he visto a Antoine muy feliz con nosotros. Esta es su casa y está feliz de estar en el Atlético de Madrid", aseguró.



"Sinceramente creo que sí va a seguir porque está en su casa, es nuestro jugador bandera y tanto yo, como toda la plantilla, el club y la afición, queremos que esté con nosotros porque es nuestro jugador referencia", añadió.



Entiende Morata que ahora entren en meses en los que los rumores sobre el futuro de grandes jugadores vayan a acompañar a la competición.



"El mercado es así, cada ventana los mejores jugadores están relacionados con los equipos grandes. Saúl es de los mejores en su puesto y encima es muy joven. Sin duda casi todos los equipos querrán tenerlo en su plantilla. Es una suerte tenerlo con nosotros. Ojalá se quede porque le tengo mucho aprecio como jugador y como persona. Nos hace mucha falta", afirmó.



Por último, intentó levantar el ánimo Morata al aficionado del Atlético de Madrid tras una semana en la que la derrota con el Juventus les eliminó de la Liga de Campeones y la de San Mamés complicó sus opciones al título en LaLiga Santander.



"En el Atleti y otros equipos hemos quedado fuera de la Champions, pero la vida sigue y esto es una motivación siempre. No es una excusa para escapar de lo que has hecho mal. Sabemos que no hemos estado bien en los últimos partidos, hay que apretar para ganar todos los posibles hasta final de temporada", sentenció. (foto) (vídeo)