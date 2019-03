Scaloni confirma a Lo Celso y Mercado como titulares

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, confirmó la alineación titular, pero no dio muchas pistas sobre el esquema, mientras que Rafael Dudamel, el seleccionador venezolano, tan sólo adelantó que el defensa Roberto Rosales jugará por la izquierda, a banda cambiada.



Scaloni no tuvo problemas en desvelar un once inicial formado por Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo "Pity" Martínez.



Preguntado por si la presencia de tres centrales (Mercado, Foyth y Lisandro Martínez) suponía que utilizará un esquema con 5 defensas, Scaloni resaltó que Mercado puede jugar como lateral derecho -como en el Sevilla- y plantar el conjunto con tres delanteros (Messi, Lautaro y Pity).



"No me imagino a Messi corriendo 60 metros en defensa, aunque hemos visto que puede hacerlo", resaltó posteriormente el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, que no obstante recordó: "Lo hicieron contra México cuando iban 2-0. Así que se puede usar ese esquema 5-4-1 o 4-3-3 y nosotros también 4-4-2 o 4-3-3. Eso plantea un partido de alta expectativa", indicó.



Dudamel, que no quiso desvelar la alineación, sí confirmó que el defensa Roberto Rosales jugará como lateral izquierdo.



"Roberto Rosales ha sido lateral izquierdo en algunos momentos. Lo he conversado con él antes de tomar cualquier decisión y cuando hemos conformado esta convocatoria, visteis que estaba junto a Luis Mago para esta posición. Roberto nos ha comentado con gran profesionalismo, lo que puede aportar en un lugar que no es el suyo, así que allí lo tendremos", agregó.