Maxi Meza confía que con Monterrey le irán tan bien como en Independiente

Monterrey (México), 21 mar (EFE).- El argentino Maximiliano Meza, centrocampista del Monterrey del fútbol mexicano, confió este jueves que con su actual equipo le irán tan bien como le fue con el Independiente de su país, su anterior escuadra donde jugó de 2016 a 2019.

Además, estableció que no tiene prisa por demostrar su capacidad en este equipo porque en su primer torneo, va atravesando un proceso de adaptación.

Como me costó en Independiente el tema de la adaptación cuando pase de Gimansia, así me viene pasando ahora, una vez que termine ese momento sé que me irá bien como en mi anterior equipo", dijo Meza en conferencia de prensa.

"Vengo trabajando sin escuchar nada, sólo a mi familia. No escucho nada del exterior, aunque soy autocrítico", añadió.

Meza, de 26 años, llegó esta temporada como el refuerzo de renombre del Monterrey y ha participado en 10 partidos donde ha anotado dos goles.

El atacante argentino antepuso los intereses de su equipo a su beneficio personal ofreciendo desgaste y trabajo físico cuando no pueda ayudar con su talento, por el que sabe, pagaron casi 15 millones de dólares.

"Estoy tratando de colaborar con el equipo, si no logran ver al Maxi Meza que quieren ver, por ahora puedo ayudar dando todo, sin dejar una pelota por perdida. Se está formando un buen grupo, un equipo sólido y eso es de las cosas bonitas que tiene el fútbol".

Por otra parte, su compatriota Marcelo Barovero, guardameta del equipo, dijo que las críticas por el rendimiento del equipo, las dejan de lado luego de que el equipo perdió el invicto la semana pasada ante Xolos de Tijuana.

"Opinar sobre las críticas es perder el tiempo, nosotros sabemos lo que buscamos y queremos dentro de la cancha con la ilusión de la gente que se identifica con nosotros. Está muy claro lo que nos jugamos, vamos a quedar marcados si salimos campeones no, así es esta institución", apuntó.

El Monterrey viajó a San José, California, en Estados Unidos, para jugar el sábado ante el Earthquakes del argentino Matías Almeyda aprovechando el paro de las ligas por la Fecha FIFA, cuestión que Barovero observa como benéfica.

"Viajamos para mantener ritmo y estar en forma cuando nos toque volver a la competencia. Es cierto que el último partido ante 'Xolos' no tuvimos el resultado que esperábamos pero en líneas generales cerramos bien el primer trimestre, a pesar de perder el invicto, estamos en buena posición", finalizó.