Quique Sánchez Flores: ´La figura del entrenador está cada vez más manoseada´

Shanghái (China), 23 mar (EFE).- Tras quince años en los banquillos de diez clubes en cinco países, Quique Sánchez Flores es uno de los entrenadores españoles más internacionales y ha llegado a China a expandir su marca, en un momento en el que el país se está centrando en los técnicos para construir las bases de su fútbol.



Después de ser destituido por el Espanyol en mitad de la temporada pasada y de unos meses escuchando ofertas, Sánchez Flores se decidió por el Shanghái Shenhua chino.



En una entrevista con Efe, el técnico de clubes como el Valencia, el Atlético de Madrid o el Watford inglés analiza los motivos de su elección y sus primeras semanas en China, donde el club no ha arrancado con buen pie la temporada.



Pregunta: El Shanghái Shenhua no ha tenido un buen comienzo liguero, con dos derrotas en dos partidos, ¿cómo afecta esta situación anímicamente?



Respuesta: Estamos todavía en el proceso de conocer nuestra propia plantilla, conocer nuestros jugadores, saber conocer cómo compiten y no solo cómo entrenan. Tenemos que adaptarnos a la liga china, a los cambios que sugiere cada partido. Son cosas que desconocemos, estamos aprendiendo.



P: Entonces, ¿tiempo y paciencia son las claves?



R: Es paciencia, sabiendo que en el fútbol apenas existe, y es confianza en lo que uno hace porque está hecho, probado y testado en muchos países y ha salido bien. Si salió bien en todos esos países no tiene que salir mal aquí. Lo que pasa es que todo proyecto nuevo necesita un tempo de asimilación.



P: ¿Cómo está siendo la adaptación a Shanghái?



R: La adaptación es buena porque conocíamos al equipo, conocíamos a sus dirigentes, la plantilla no nos ha sorprendido. El club nos está ayudando mucho y ha puesto herramientas para que podamos sentirnos a gusto.



P: Le hemos visto entrenando codo con codo con un traductor, ¿cómo lleva la barrera idiomática?



R: Me condiciona más la lesión de tendón de Aquiles que tuve nada más empezar la temporada que el idioma. El tener que estar parado y no poder moverme con agilidad en momentos del entrenamiento: esto me ha generado más frustración que el propio idioma.



P: ¿Qué es hoy China para un entrenador?



R: Depende de cómo cada uno se tome la profesión. Para mí la profesión desde hace ya mucho tiempo es una marca. Yo me considero una marca y quiero que mi marca abra mercados. Desde el momento que uno sale por primera vez y luego repite, se siente un poco universal. Quiero hacerlo bien en China y tener un mercado que pudiera estar abierto para cuando yo crea necesario volver.



P: En los últimos años, el presidente chino se ha tomado muy en serio lo de transformar al fútbol en un deporte nacional...



R: Sí, es un mercado que está en ebullición, está creciendo, está sobresaliendo, que firma a jugadores muy importantes a edades ahora ya muy buenas, donde hay entrenadores de mucho prestigio también y creo que es un mercado gigante en el que es necesario introducirse.



P: Hace unas semanas dijo en una entrevista que para usted sería un desafío entrenar al Real Madrid, ¿le lanzó un anzuelo al club blanco?



R: Esto forma parte de un titular dentro de un gran contexto. Cuando ya llevo 16 años de profesión, tengo 54 años y elijo más o menos los destinos a los que me apetece ir, hablar de desafío al Real Madrid, no es. Conozco el Real Madrid, conozco la casa, conozco a la gente que hay dentro. Tengo tal afinidad y tal conocimiento que no me suena algo tan desafiante. Es algo que si se pone delante será una situación privilegiada y si no se presenta pues no pasará nada.



P: Justo unos días después, Zidane anunció su vuelta tras los meses de debacle, ¿tan importante es la figura del entrenador para un equipo?



R: Es muy importante, aunque yo sigo pensando que los jugadores son más importantes. Otra cosa diferente es que creo que cada vez está más manoseada la figura del entrenador. Cada vez importa menos, cada vez es más fácil acabar con el contrato de un entrenador, cambiar, manosear la profesión por falta de confianza o quizás porque quienes no están preparados son los que dirigen.



P: Es mucha la presión de los resultados a corto plazo...



R: Y creo que es miedo y falta de conocimiento. Para ellos (los directivos de un club) solo hay dos: o ganas o pierdes. Y toda esta valoración del entrenador queda en muy segundo plano.



P: ¿Y en China existe ese respeto por el entrenador?



R: Ahora se empiezan a dar cuenta de que los entrenadores son muy importantes porque hay mucho que organizar, mucho que planificar y que mejorar, y ahora están dándole mucha importancia al entrenador. Los jugadores o entrenadores, si no tenemos resultados, no valemos nada, pero aquí hay una dedicación ahora, una mirada al entrenador para que pueda planificar y hacer que los clubes crezcan.



Paula Escalada Medrano