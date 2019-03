Griezmann: "Ya estoy acostumbrado a esto y también estoy harto"

Tras el 4-0 de Francia a Islancia en el partido correspondiente a la fase clasificatoria para la Eurocopa 2020, Griezmann zanjó los rumores que lo posicionan lejos del Atlético de Madrid al final de la presente campaña.

El francés lleva en el punto de mira del Barcelona desde el pasado año pero como Griezmann declaró en el documental, La Decisión, ama "al club, a los compañeros y al mister". El 'Principito' anunció su renovación con el equipo colchonero hasta 2023 con cláusula de rescisión de 200 millones de euros que bajará a 120 el próximo mes de julio.

De nuevo, pese a su contrato con el Atleti, una publicación en L'Equipe donde se aseguraba que se había arrepentido de su decisión, le puso en el disparadero. Ayer, tras el pitido final del encuentro con Francia- en el que sentenció con un gol en el 84- declaró a Univisión: "Ya estoy acostumbrado a esto y también estoy harto, todos los años es lo mismo".

En la pasada noche, Griezmann se salió junto a Mbappé. "Nos hacía falta tiempo, no habíamos jugado muchos partidos juntos, pero con el tiempo vamos a encontrar más complicidad y las cosas irán mejor", apuntó. Además, habló sobre su gol y el papel de la vigente campeona del Mundo en la fase clasificatoria de la Eurocopa: "Sabía que iba a meterla, tenía que intentar mi especialidad, que es picar el balón. Lo más importante son los tres puntos, no era fácil, en el primer tiempo han estado muy juntos y era difícil encontrar los espacios. En el segundo, con el cansancio ha sido más fácil. Tratamos de encontrar la forma de romper los partidos, estamos en un momento de confianza y eso nos lleva a buscar pases un poco más difíciles, pero quedan muchos partidos para lograr el objetivo que es acabar primeros. Ganamos en confianza, conocemos bien el sistema de juego, nos entendemos bien. Pero queda camino y no va a ser fácil".