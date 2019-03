El argentino Pareja dice no estar en deuda con Atlas

Guadalajara (México), 26 mar (EFE).- El defensa argentino Nicolás Pareja afirmó hoy que no se siente en deuda con su equipo, el Atlas mexicano, pese a que solo ha sido titular en tres partidos del torneo Clausura debido a una lesión y a decisiones técnicas.

Aseguró que, a la recuperación de un esguince de rodilla, que lo tuvo lejos de la cancha varios meses pues "se alargó más de lo previsto", se sumó la decisión del ex técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos de no alinearlo en el cuadro titular.

"Son las circunstancias ajenas; uno siempre quiere llegar, romperla, que sea todo perfecto, me ha pasado en todos los equipos, es la primera vez que me toca vivir una situación así, de llegar y lesionarme cuatro meses", explicó.

El zaguero dijo que, aunque estaba frustrado por no poder ayudar al equipo, no cuestionó a Hoyos por no incluirlo en el cuadro titular, pese a que desde hace un par de meses estaba recuperado.

"Soy un profesional y siempre he pensado más en lo colectivo que en lo individual; soy un jugador de equipo. Me he dedicado a entrenar, a trabajar y a esperar que me llegue la oportunidad", aseguró.

Pareja dijo sentirse "agradecido por la confianza" que tuvo el técnico Leandro Cufré para alinearlo en el partido contra Toluca y aseguró que su compatriota llegó a inyectar ánimo al equipo después de la mala racha de resultados que los mantuvo sin conocer la victoria durante cinco partidos.

"Es un técnico joven del que trato de aprender de todo lo que me dice, y en cuanto al equipo creo que le dio una inyección anímica y un aporte de sus conocimientos para poder empezar a ver el Atlas que todos queremos", aseguró.

El argentino consideró que el plantel debe dejar atrás los errores en las fechas recientes del torneo y que los llevaron a colocarse en la posición 15 del campeonato.

"Está en nosotros corregir los errores; no podemos quedarnos con lo que pasó, debemos seguir creciendo, reforzando lo que tenemos bien. El grupo estuvo trabajando bien y esperemos llegar de la mejor manera al partido del viernes", aseguró.

El Atlas entrenó este martes en el Estadio Jalisco como preparación al partido del viernes en el que recibirá al Santos Laguna.