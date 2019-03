Paraguayos confían que con Berizzo pueden llegar afinados a la Copa América

México, 27 mar (EFE).- Tres seleccionados paraguayos que juegan en diferentes equipos del fútbol mexicano confiaron este miércoles que bajo el mando del argentino Eduardo Berizzo pueden llegar afinados a la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.



Berizzo llegó al banquillo de Paraguay a mediados de febrero tras la intempestiva salida del colombiano Juan Carlos Osorio y ahora le toca trabajar a marchas forzadas para concretar un buen torneo en la Copa América que jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio.



"Los resultados no fueron los mejores (dos derrotas por 1-0 ante Peru y por 4-2 ante México) pero estos amistosos nos ayudan para que tomemos confianza con el nuevo entrenador y con eso, ojalá podamos llegar bien a la Copa América", dijo Celso Ortiz, defensa del Monterrey en el fútbol mexicano, al llegar a la Ciudad de México.



El zaguero dijo también que es importante "dar tiempo de trabajo al entrenador" para que llegue al Mundial en referencia al argentino Gerardo Martino, que actualmente dirige a México y quien estuvo con Paraguay del 2007 al 2011.



"He platicado con mis colegas mexicanos y aunque tuve poco tiempo al 'Tata' Gerardo Martino es un gran estratega, tiene el carisma de acercarse a los jugadores y me han platicado que sigue igual. Acá la relación con Berizzo va a buen puerto", apuntó Ortiz.



Por su parte, el atacante Carlos Gonzalez, de los Pumas UNAM, señaló que aprendieron "una fuerte lección" al perder con México 4-2 el martes en Santa Clara, California.



"No importa si es amistoso o de cualquier tipo, hay que respetar la camiseta de Paraguay. Tuvimos un partido complicado. El resultado lo refleja, esta es una lección para tomarla con seriedad porque no entramos concentrados al partido y eso no puede ser".



En tanto, su compatriota Bruno Valdez, defensa del América, aceptó que deben mejorar porque es el principio del proceso con Eduardo Berizzo y falta mucho camino por andar.



"Estamos en un proceso nuevo, lastimosamente no se consiguieron los resultados que queremos pero estamos tranquilos, trabajando en lo que buscamos que es la Copa América y luego el paso natural que es el Mundial", expuso.