El colombiano Andrade afirma que Atlas confía en meterse en liguilla final

Guadalajara (México), 27 mar (EFE).- El volante colombiano Andrés Andrade, del Atlas del fútbol mexicano, afirmó este miércoles que el equipo se aferra a la posibilidad de meterse a la pelea por el campeonato pese a la mala racha de resultados.

"Cuando tienes esperanza siempre puedes aspirar a algo; aún quedan 18 puntos en disputa tenemos que pensar ahora en Santos, en poder ganarle y sumar una seguidilla de partidos que nos pueda empezar a meter otra vez a la pelea", afirmó el jugador en conferencia de prensa.

Andrade aceptó que el equipo está consciente de que entrar a la liguilla no es suficiente para borrar los malos torneos que el Atlas ha tenido en los últimos años y lo han mantenido en los últimos lugares de la clasificación.

"No es un problema que venga cuatro torneos atrás, viene de 67 años que el equipo no es campeón; no creo que la hinchada vaya a conformarse con que el equipo entre a liguilla porque va a ser lo mismo. Quieren un equipo, un Atlas campeón y para construir ese equipo se necesitan muchos factores", aseguró Andrade.

El centrocampista aseguró que el presidente deportivo del club, Rafael Márquez, ha sido importante en los últimos dos torneos, pues se ha involucrado en las necesidades del plantel y está presente en los entrenamientos.

"Rafa Márquez es de los pocos presidentes deportivos que están casi todas las practicas, en todos los entrenamientos, ha tenido charlas con nosotros, está metido en el equipo y nosotros al escuchar a Rafa no le puedes recriminar nada", aseguró.

Atlas ocupa el lugar 15 en el torneo con solo 10 puntos luego de la destitución del técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos y de la llegada de Leandro Cufré quien "ha sido importante para el desarrollo del equipo", según el colombiano.

Andrade volvió a las canchas en el partido contra Toluca de la fecha once de la liga luego de permanecer más de tres meses en recuperación por una fractura del pie izquierdo.