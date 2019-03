La Federación impulsará un centro de ciencia y fútbol

Valencia, 28 mar (EFE).- Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció que este organismo impulsará un centro de ciencia y fútbol en el que habrá un departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) pero también otro "médico de alto nivel, para lesiones deportivas".



"Espero que sea una realidad en los próximos tres o cuatro años. Queremos ser referente mundial en todo", señaló en una conferencia-coloquio en el hospital Doctor Peset de València en el marco del congreso de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud.



Rubiales aseguró que está "convencido de que la salud y el deporte son inseparables" y dijo que si jugó al fútbol "en todas las categorías" fue por una cuestión personal "de esfuerzo, perseverancia y una mínima calidad" pero también "gracias a las manos sabias de un doctor".



"Fui un niño que nada mas nacer sufrió una grave lesión. Mi hermana se cayó encima de mí y me partió las piernas por varias zonas desde la cadera a las tobillo. A mis padres les dijeron que seguramente no podría caminar bien", reveló.



Además señaló que esa múltiple rotura le produjo una forma de 'reloj de arena' en el recto anterior que según iba avanzando la madurez iba a más y acabó sesgando por completo el músculo".



"El doctor Guillén me dijo que tenía que dejar el fútbol porque no había nadie que se hubiera recuperado de una rotura total del recto anterior en su pierna de golpeo, pero yo le dije que iba a ser el primero. Me regaló la operación y me dijo que íbamos a hacer un experimento", explicó.



"Con constancia y trabajo conseguí engancharme", apuntó.



Rubiales recordó que en su etapa de presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) consiguieron que se pusieran "desfibriladores en todos los campos de Tercera División y que casi todos los años se salva alguna vida, de los del césped y del banquillo o la grada".



También como ejemplos de innovación habló de las investigaciones que hay en marcha en Estados Unidos que reducirán un tercio la recuperación de las lesiones musculares o de un proyecto de los servicios médicos del Betis para evaluar el impacto a largo plazo de los golpeos de balón con la cabeza o de los golpes fortuitos que los jugadores reciben en ella.



"El deporte y la salud con compañeras inseparables de viaje. Sin los profesionales de la salud no somos nada", destacó Rubiales, quien admitió que el fútbol de máximo nivel "es insano" porque la máxima competición lleva a "mezclar diferentes fases de la recuperación". EFE



