La Federación impulsará el formato a partido único en el campo del equipo más débil

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en una asamblea extraordinaria cuya fecha se anunciará este jueves, impulsará un cambio en el formato de la Copa del Rey ya para su próxima edición con un sistema de competición que incluirá varias eliminatorias, o incluso todas, a partido único en el campo del equipo teóricamente más débil.



Luis Rubiales, presidente de la Federación, lo anunció en el transcurso de una conferencia-coloquio en el hospital Doctor Peset de València, en la que también apuntó que tratarán de introducir cambios en la Supercopa, entre otros motivos para reducir el número de partidos totales de una temporada.



"En la Copa del Rey vamos a disminuir el numero de partidos. La gente pide más espectáculo y es posible que la asamblea apruebe un partido único en el campo del equipo teóricamente más débil, lo que va a reducir en dos o tres los partidos disputados por equipo", señaló.



El presidente de la Federación no quiso dar más detalles porque aún no se ha distribuido el proyecto entre los asambleístas pero apuntó que serían muchas las rondas que se disputarían con ese formato o que incluso podrían serlo todas. Rubiales apuntó que "los futbolistas no son máquinas que puedan jugar 65 partidos al año que es lo que algunos están jugando. Disputar más de cuarenta se puede, pero supone someter el cuerpo a una alta presión".