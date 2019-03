Kakuta quiere reconciliarse con la afición y pide "perdón" a Bukaneros

El grupo de aficionados del Rayo Vallecano Bukaneros, que pidió hace tres semanas mediante un comunicado que el extremo congoleño Gael Kakuta no volviera a vestir "la franja a la que ha deshonrado", ha recibido el "perdón" del jugador, arrepentido del gesto que les dedicó en un partido.



Estos aficionados del Rayo justificaron su petición en "los gestos y las palabras" que les dedicó el jugador al término del frente al Girona, en el que su equipo perdió en Vallecas.



"Su aparición en la convocatoria fue extraña y tardía y más su puesta en escena. Lo que no explica nada es su reacción soberbia y faltona con los que una vez más trataron de animar a su equipo. No queremos ver más a Kakuta vestir la franja a la que ha deshonrado no en rendimiento, sino en comportamiento", declaró Bukaneros en su comunicado.



Tres semanas después, Gael Kakuta ha utilizado la web del club para "pedir perdón a la afición porque el gesto que hice estuvo muy mal". "Piensan que estoy contra ellos, pero no. Fue un malentendido y quiero pedirles perdón. Necesitamos conseguir el objetivo con el apoyo de la afición", dijo el extremo franco-congoleño.



Kakuta, que jugó en el Rayo en la temporada 2014/2015, regresó al equipo madrileño el pasado verano, pero esta campaña su papel esta siendo mucho más secundario. Solo ha disputado 692 minutos repartidos en diez encuentros y las lesiones y su intención de salir en el mercado de invierno rumbo al Amiens francés han marcado estos últimos meses.