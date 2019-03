Marta Tejedor: "Me siento poco valorada en España"

Madrid, 30 mar (EFE).- La partida de Marc Skinner rumbo a Estados Unidos para ponerse al frente del Orlando Pride situó a la directiva del Birmingham City frente a una disyuntiva: apostar por alguien con experiencia en la WSL inglesa o por una alternativa extranjera, que nutriera a la plantilla de nuevos métodos e ideas.



La elegida fue Marta Tejedor (Gran Canaria, 1968). En enero firmó por lo que restaba de temporada y una más, ligando su futuro a un club "modesto" y "familiar", que aspira a despedir el curso tras el Arsenal, el Manchester City y el Chelsea, los tres colosos en Inglaterra. Ese es el tercer país que acoge a la española, tras haber trabajado para las federaciones de Chile y de Perú.



En el extranjero, según reconoció en una entrevista a EFE, Marta Tejedor encontró "la gran oportunidad" que aguardaba y que no le llegó en España. "Yo me siento poco valorada en España", aseguró.



"No sé por qué estoy cualificada para el mismo cargo fuera de España, pero en España no. Tampoco a nivel de selección española (...) En la federación española han incorporado mujeres con muy poca experiencia, recién tituladas. A mujeres con más experiencia, como es mi caso, no nos han dado oportunidades", expuso.



- Pregunta (P): ¿Cómo llega a entrenar al Birmingham?



- Respuesta (R): Yo he trabajado como seleccionadora nacional en varios países y también como entrenadora de varios clubes. Mi último club lo había dejado a finales de junio, porque ya había hecho dos años en la misma competición y el mismo club y tenía ganas de afrontar nuevos desafíos.



Entre medias, estaba trabajando para la FIFA, esperando ver qué cosas surgen. A veces lo primero que hay que hacer es abrir la mente. Ahí llegan todas las oportunidades. Me llegó la oferta del Birmingham y todo fue muy rápido. El Birmingham estaba funcionando muy bien, pero el entrenador recibió una oferta del fútbol profesional de los Estados Unidos. Se marchó, quedó el cupo disponible y urgía un poco porque en Inglaterra estaban a mitad de temporada. Me lo propusieron, vine dos veces a hacer entrevistas y me cogieron. Todo fue un poco loco porque fue muy rápido.



Llegué en una semana en la que teníamos que enfrentarnos al Chelsea, uno de los rivales a batir. Tuvimos la suerte de ganarle en Londres, la primera vez que este club lo consigue fuera de casa.



El inicio fue muy bueno, pero no todo es tan fácil.



- P: ¿A qué se refiere?



- R: Lo bueno de llegar a un club que no está en crisis es que no estás en una situación dramática pero, precisamente también por eso, cuando aterrizas la gente no está ávida de nuevas ideas, de agarrarse a cualquier elemento de flotación.



El club tenía sus dinámicas, su sinergia y la verdad es que no estaba en una situación en la cual necesitara cambiar. Eso me ha traído ventajas e inconvenientes. Ha sido difícil instaurar nuevos conceptos o cambiar puntos de vista porque el equipo no lo necesitaba. Hemos llegado a un acuerdo o a una situación de estabilidad pero yo tengo muchas expectativas.



Quedan seis semanas para que termine la temporada y tengo muchas ganas de empezar a planear la pretemporada. Este año todo lo que estamos haciendo responde a un programa que yo no diseñé. Tengo muchas ganas de 'resetear' el equipo. Creo que va a ser mucho más reflejo de mí de lo que puede ser esta temporada.



- P: ¿Qué espera de la próxima temporada?



- R: Creo que se verán mis métodos en su máxima expresión. Esta temporada estoy viviendo de las circunstancias que se planearon cuando yo no estaba. Me he tenido que adaptar a las configuraciones que ya estaban hechas, pero el año que viene yo pondré las condiciones y será una temporada diseñada a mi medida.



- P: ¿Qué tiene previsto cambiar?



- R: Me gustaría meterle mano a muchas cosas, desde el volumen de trabajo a la distribución semanal, el número de sesiones, el estilo de juego, incluso la manera de funcionar del cuerpo técnico y poder hacer algún fichaje.



- P: En el fútbol inglés, los tres equipos punteros son el Arsenal, el Manchester City y el Chelsea. ¿Qué lugar ocupa el Birmingham?



- R: Pensando en el Birmingham como club, su sección masculina está en Segunda División. Es un equipo que se ha movido entre Primera y Segunda. Es uno de esos equipos que se llaman 'ascensor' en la rama masculina, pero en la femenina está en Primera División, haciendo una temporada muy buena.



Justamente están los tres 'top', Manchester City, Chelsea y Arsenal, con unos presupuestos gigantes. Después, estamos nosotros. El Birmingham es un equipo pequeño, familiar, muy de cantera, que no tiene un gran presupuesto y no ficha mucho. Normalmente saca chicas de nuestra academia, que luego exporta. Producimos muchas jugadoras que luego terminan jugando en otros clubes.



El club es modesto, de presupuesto bajo, pero compite con aspiraciones altas. Terminar cuarto sería un buen resultado. Conociendo la realidad de cada uno de los clubes, sería un éxito.



- P: Usted toma de alguna manera el relevo de Pedro Martínez Losa, un entrenador español que también dirigió un equipo (el Arsenal) en Inglaterra. ¿Qué cree que buscan los clubes ingleses en los entrenadores españoles?



- R: Tradicionalmente, el fútbol inglés ha seguido un estilo de juego un poco particular, un poquito cerrado. Muchos clubes tienen la intención de 'europeizarse' un poquito, abrir miras y buscar otras influencias, otras ideas. Por eso muchas veces buscan entrenadores extranjeros. En el fútbol masculino esto es muy evidente y creo que ha sido muy positivo.



Hay muchos entrenadores hispanos y latinos que han pasado por aquí y han conseguido muchos éxitos. El femenino de alguna manera mira para allá y en ese sentido la idea del Birmingham fue buscar un entrenador de fuera.



- P: ¿Se siente más valorada en el extranjero?



- R: Yo me siento poco valorada en España. Durante mi paso por España, en las etapas en las que he estado, no he recibido grandes oportunidades de trabajo (entrenó en el Atlético de Madrid y en el CD Tacón). No sé por qué estoy cualificada para el mismo cargo fuera de España, pero en España no. Tampoco a nivel de selección española. Yo, personalmente, no he recibido en España las oportunidades que he tenido fuera. Ojalá en un futuro.



- P: ¿Esperaba una llamada por parte de la federación española?



- R: En la federación española han incorporado mujeres con muy poca experiencia, mujeres recién tituladas. A mujeres con más experiencia, como es mi caso, no nos han dado oportunidades. Esto también es cuestión de gustos.



- P: ¿Le hubiera gustado que contaran con usted?



- R: Sí, me hubiera encantado y me hubiera parecido razonable empezar ayudando. Durante mucho tiempo no hubo mujeres y cuando se incorporan se trata de mujeres con muy poca experiencia, que no habían dirigido nunca a clubes, que venían de un fútbol muy formativo. No se ha abierto nunca la puerta a la mujer que tenía más experiencia. Cada uno recluta como quiere y tampoco es algo que pueda ser criticable.



- P: ¿Qué encontró fuera, en Perú, en Chile y ahora en Inglaterra?



- R: Lo primero, la oportunidad. En los tres casos que yo he salido al extranjero siempre me han venido a buscar. No he ido llamando a puertas. Me han llamado porque mi perfil les gustaba, les encajaba y les apetecía que yo liderara sus proyectos.



- P: ¿De qué etapa guarda un mejor recuerdo?



- R: De la federación chilena. Estoy enamorada de Chile.



- P: ¿Por qué pensaron en una entrenadora española?



- R: La FIFA le adjudicó la organización del Mundial sub-20 del año 2008 a Chile y se dieron cuenta de que necesitaban un entrenador. Querían que fuera una entrenadora hispana y no tenían a nadie cualificado. Unos pocos años antes, cuando estaba estudiando el curso de entrenador nacional, yo fui la número 1 de mi promoción y salió mucho en prensa porque era sorprendente que la número 1 fuera una mujer. Se metieron en Google y rápidamente dieron con titulares que hablaban de eso y me llamaron.



Directamente me ofrecieron el puesto. Fue mi primera gran experiencia como seleccionadora nacional. Al haber un Mundial de por medio había muchísimos recursos; la hija de Michelle Bachelet jugaba a fútbol y todo el gabinete de Gobierno nos apoyaba. Era una aventura, había un montón de cosas que hacer y un montón de oportunidades. Estuve cinco años allí y lo disfruté muchísimo.



- P: ¿El rol de entrenador se disfruta de otra manera en un club?



- R: Hay diferentes niveles de afrontar el papel de seleccionador. Y en Chile y en Perú, donde el nivel de desarrollo es todavía bajito, las selecciones entrenan como si fueran clubes, en lo que llamamos concentraciones permanentes, de lunes a viernes. Lo que me gusta de entrenar a un club es que compites cada domingo y a mí me gusta mucho competir.



Lucía Santiago