Benzema aplaca el sonrojo completo

Madrid, 31 mar (EFE).- Un postrero gol del francés Karim Benzema aplacó el nuevo sonrojo que estaba sufriendo el Real Madrid, que rozó un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu, esta vez ante un colista como el Huesca al que se le escapó la gloria entre los dedos y acabó por sucumbir por 3-2.



El atacante galo resolvió con un buen disparo con rosca un partido que se le escapaba al equipo de Zinedine Zidane. El once alternativo que planteó, ante menos de 50.000 espectadores, fue una prueba del estado de un equipo que, tras perder cualquier opción al título, trata de no empeorar la imagen de una mala temporada pero que no encuentra las buenas sensaciones.



El Huesca quiere mantener vivo el sueño de la permanencia. La tiene a siete puntos, pero se niega a rendirse. Llegó atrevido a su primera comparecencia en el Santiago Bernabéu y tuvo muy, muy cerca, un resultado histórico. No acertó en algunas ocasiones claras y lo pagó por la calidad de Benzema.



Llegó el conjunto oscense a ir por delante en el marcador con un tempranero tanto del colombiano 'Cucho' Hernández y tuvo arrestos para frenar la remontada madridista con un tanto de cabeza de Xabier Etxeita.



El Real Madrid volvió a las andadas que le costaron el puesto a Julen Lopetegui y a Santiago Solari. Sin rumbo, con desorden, rozó el sonrojo. Pareció revertir la situación en cuanto al resultado con los tantos de Isco Alarcón y Dani Ceballos, pero necesitó un acelerón final y la inspiración de Benzema.



La victoria, sufrida y gris, al menos permite al conjunto de Zidane no dimitir también, al menos de momento, al segundo puesto. Tiene al Atlético de Madrid a dos puntos. De paso, consolida su puesto de Liga de Campeones, cuestión que no es menor.



Su próximo rival, el Valencia, dio un golpe en su afán por alcanzar la zona Champions a costa de un rival directo como el Sevilla, al que venció en el Ramón Sánchez Pizjuán por 0-1 con un tanto de penalti de Dani Parejo.



El cuadro de Marcelino García Toral, que el miércoles recibirá al Real Madrid en Mestalla, amplió a once su serie de partidos invicto en LaLiga (16 entre todas las competiciones- y ya está a tan solo tres puntos del Getafe, cuarto, a uno del quinto, el Alavés, y está empatado con el propio equipo sevillista, al que supera en el enfrentamiento particular.



Su buen orden táctico y un penalti del argentino Ever Banega sobre José Luis Gayá materializado por Parejo en la prolongación del primer tiempo le bastaron al Valencia ante un Sevilla que no aprovechó sus ocasiones para evitar la derrota.



Joaquín Caparrós volvió a sentarse en el banquillo del Sánchez Pizjuán (inició su tercera etapa al frente del Sevilla en el feudo del Espanyol) y no pudo festejarlo con un buen resultado, lo que encarece su objetivo cuando ha comenzado el esprint final de la competición liguera.



Betis y Real Sociedad, dos equipos que tratan de apretar hacia la zona europea, se enfrentaban a conjuntos que se debaten por la permanencia como Rayo Vallecano y Valladolid, respectivamente. Ambos sufrieron para salvar un empate a uno con goles a pocos minutos del final.



El Rayo Vallecano, penúltimo, malogró una gran oportunidad para acercarse a la salvación. De adelantó por medio de Raúl de Tomás a los 35 minutos, pero perdonó y lo pagó con un tanto de Cristian Tello a los 81.



El resultado, por el hecho de haber ido por detrás, sabe mejor al Betis, pero es un castigo para ambos, como el de Zorrilla, donde Keko Gontán marcó pronto para el Valladolid (m.9) pero Mikel Oyarzábal firmó las tablas (m.79).



Kiko Olivas volvió a adelantar a la Real Sociedad a los 85, pero el gol fue anulado con mediación del VAR, así que el Valladolid se quedó con la igualada que le sitúa a dos puntos del descenso que marca el Celta, mientras que el bloque de Imanol Alguacil es décimo a seis puntos de Europa y a tres del Betis, que le precede en la tabla.



Justo por detrás sigue el Eibar después de empatar a dos con un Levante que no acaba de respirar tranquilo. Ni siquiera tras adelantarse dos veces en el marcador por medio de José Luis Morales y Rubén Rochina pudo poner fin a su racha sin ganar.



El argentino Gonzalo Escalante y Sergi Enrich premiaron al esforzado conjunto de José Luis Mendilibar, que nunca se rindió y aprovechó sus opciones ante los hombres de Paco López, cuya falta de precisión en el remate les costó el triunfo.



José Antonio Pascual