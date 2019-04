Hoeness: Si no derrotamos al Dortmund no merecemos ser campeones

Berlín, 4 abr (EFE).- El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, dijo que si su equipo no derrota al Borussia Dortmund el sábado no merecerá ser campeón, aunque pudiera lograrlo en lo que queda de la temporada.



"Tenemos que ganar, no hay alternativa. Si no ganamos me gustaría que, sin embargo, saliéramos campeones pero no lo mereceríamos", dijo Hoeness que recordó que el Bayern ya perdió el primer partido contra el Dortmund por 3-2.



"El jueves a las 18:30 ya no valdrán excusas, tendremos que darlo todo contra el Dortmund", subrayó.



El Dortmund es actualmente líder de la Bundesliga con dos puntos de ventaja sobre el Bayern.



"Nuestro equipo tiene que mostrar con una victoria ante el Dortmund que quiere ser campeón", sentenció.