´Quiero ser futbolista´, la frase que se ha normalizado entre las niñas

Barcelona, 12 abr (EFE).- La defensa gaditana Marta Carro relató las dificultades que sufrió desde el momento en que reveló a sus padres que "quería ser futbolista", en la conferencia que inauguró este viernes el World Soccer Congress, que tiene lugar en Barcelona.



La joven de 28 años, que actualmente milita en el Valencia, reveló que, a pesar de contar con el apoyo de su familia y compañeros de colegio, no recibió la misma aceptación en los clubes.



El apoyo paterno es importante también -según confirmó la jugadora- en momentos de flaqueza, como el vivido en sus últimas temporadas en el Atlético de Madrid, al no contar con el respaldo del entrenador: "Pensé en dejar el fútbol, pero mi padre no me permitió hacerlo".



La ponente Ana Rossell también fue futbolista, pero ahora su trabajo se desarrolla "desde los despachos". La presidenta del CD Tacón justificó el bajo porcentaje (un 21%) de mujeres inscritas en el Instituto Nacional de Educación Física: "El problema no está en que no quieran ser entrenadoras, sino en la falta de oportunidades".



No han sido las únicas ponentes de este primer debate. María Teixidor, responsable del Barcelona Femenino, alabó el trabajo del equipo catalán en la Liga Campeones y reiteró la importancia del fútbol formativo y su objetivo de "llevar niñas a La Masia", el centro de fútbol formativo del club azulgrana.



Jorge Vilda, entrenador de la selección española femenina, señaló, a escasos meses del mundial de Francia, que, a pesar del gran éxito actual de la 'Roja', "hay que tener los pies en la tierra" y apuntó su misión de "ganar por primera vez un partido en un Mundial", tras no lograrlo en el de Canadá 2015.



La seleccionadora catalana de fútbol femenino, Natalia Arroyo, enumeró los cuatro ejes que deben potenciarse en el fútbol femenino: "Es necesario fomentar la visibilización, las ayudas económicas, la accesibilidad y la formación".



Para ello, La Federación Catalana de Fútbol (FCF) lanzó en 2017 la campaña 'Orgullosa', para promocionar el deporte rey entre las mujeres en el territorio catalán durante las próximas temporadas. Este 2019, la campaña ha repartido, según Arroyo, más de un millón de euros, para evitar que los problemas económicos sean un impedimento o una excusa para dejarlo.



Honey Thaljieh, cofundadora de la selección femenina de fútbol de Palestina, mencionó la importancia de "hacer frente a los problemas y convencer a la sociedad".



"Se necesitan mujeres en puestos de poder, para que sirvan como modelos a las niñas", sentenció Thaljie, que actualmente trabaja para la FIFA y dedica su labor diaria a aumentar el papel de la mujer en un deporte reservado, hasta hace poco, para hombres.



La primera mesa de debate sobre la evolución de la mujer en este deporte ha inaugurado el World Soccer Congress, celebrado en Barcelona, este viernes y sábado.



El fútbol femenino también tendrá su hueco en la gala de premios que se celebrará este viernes, con una distinción a mejor entrenadora de 2019 a la seleccionadora nacional de fútbol sala, Claudia Pons.



El coloquio homenajeó la figura de Ana María Martínez Sagi, la primera mujer que formó parte de la junta directiva del FC Barcelona en 1934. Deportista, poeta y periodista, ella pudo hacer frente al rechazo de aquellos que no veían con buenos ojos que una mujer se vinculara al fútbol.