Alexis Viera comparte con jóvenes camino para superar obstáculos en la vida

Montevideo, 12 abr (EFE).- El exfutbolista uruguayo Alexis Viera compartió este viernes en Montevideo con una sala llena de jóvenes futbolistas el camino para superar obstáculos en la vida que aplicó tras el atraco que cambió la suya y en el que, destacó, el perdón, la fe y la resiliencia son claves.



Viera, que en 2015 estuvo en coma y perdió la movilidad de sus piernas tras recibir disparos durante un atraco en la ciudad colombiana de Cali, llegó al escenario caminando con muletas y planteó una interrogante a la audiencia, qué harían si un día despiertan y ya no pueden hacer lo que más les gusta en la vida.



"Aquí hay personas con sueños, con ilusiones, con crisis, con momentos duros, no les voy a decir como tienen que vivir (...) sino que les voy a mostrar desde mi vida, mis aciertos, mis errores, un camino que la vida a mí me enseñó que son cinco pasos de cómo lo imposible se hace posible", expresó Viera.



Así el exportero, que se coronó campeón con los uruguayos Nacional y Peñarol y fue capitán del América de Cali, comenzó su charla motivadora a futbolistas, entrenadores y preparadores físicos uruguayos, que, atinó, trataría sobre ese camino que atravesó tras los impactos de bala que cambiaron su perspectiva sobre la vida y que comparte para ayudar a otros "desde el corazón".



El exfutbolista, que tras recuperarse llegó a visitar a su agresor en prisión y abrazarlo, comenzó así por "perdonar", que, argumentó, debe ser el primer paso a emprender para lograr superar adversidades como la suya.



Viera indicó que muchas veces las personas siembran en el corazón "cosas malas" que los llevan a mentir, estafar o robar, y que es por eso que, aunque no se pueda cambiar el pasado, los individuos deben asumir sus errores, perdonar y perdonarse.



"Desde mi punto de vista perdonar es liberar, estoy liberando una carga del pasado que me está perjudicando en este momento. Entonces no solamente es que ustedes me hagan daño o yo les haga daño a ustedes para que yo los perdone sino que perdonar es limpiar, es poner la casa en orden", recalcó.



Tras ese primer paso, que conlleva un proceso de "aprender a liberar", Viera apuntó que debe seguir la etapa de preparación, y, si bien dijo que en su proceso hubo llanto y dolor, reafirmó que la resiliencia y la voluntad son claves para empezar a enfocarse en lo positivo.



Es así que, aseveró, se encuentran los siguientes pasos, los de lograr ser "líder" de uno mismo y enfocarse en "lo bueno en medio de lo malo".



Con respecto a ese último, Viera opinó que en su caso encontró el lado positivo con la estrategia de no rendirse en su sueño y encontrar otra forma de cumplirlo.



"A mí me quitaron el sueño de seguir siendo jugador de fútbol pero en realidad me di cuenta que puedo soñar en el fútbol desde muchas otras maneras y hoy tengo una escuela de fútbol, formó jugadores, estoy haciendo el curso de técnico, entonces puedo meterme en el fútbol de otra manera", subrayó.



Como último paso, el exportero propuso a la fe, un elemento que, opinó, no pasa por la religión sino por encontrar un "motor" para salir adelante.



"Hoy me doy cuenta que si no hubiese pasado por ese momento hoy no estaría de pie porque cada caída me fortaleció, me enseñó algo nuevo, me mostró un camino diferente (...) Cuando muchas veces quiero tirar la toalla (...) veo a mi señora, a mis hijos y me levanto por ellos", concluyó.