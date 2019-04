Argentino Camps liderará plan para que Santa Fe vuelva a ser protagonista

Bogotá, 12 abr (EFE).- El argentino Patricio Camps fue presentado este viernes en Bogotá como nuevo entrenador del Independiente Santa Fe, cargo que asumirá en el segundo semestre con el compromiso de armar un nuevo proyecto para "darle alegrías a la hinchada" y que el equipo vuelva a ser protagonista de la liga colombiana.



Camps, de 47 años y quien tendrá con Santa Fe su primera experiencia como técnico en propiedad, reemplazará al colombiano Gerardo Bedoya, quien no ha logrado obtener los resultados que demandan los seguidores y las directivas del equipo.



"Vengo a preparar un equipo que sea protagonista", dijo el argentino, quien fue asistente de José Pekerman en la selección colombiana y remarcó que se siente capacitado para dirigir la transición que le permita a Santa Fe volver a torneos internacionales y ganarlos sin descuidar la Liga.



"En los últimos siete años he estado en una selección élite, que jugó dos eliminatorias, dos Copas del Mundo, dos Copas Américas, viví el mejor momento de la historia de Colombia he trabajado con jugadores de primera categoría, entonces no tengo ninguna duda que estoy preparado y capacitado para afrentar la responsabilidad que me toca", aseguró el exdelantero del Vélez Sarsfield, Banfield y Quilmes.



Las bases sobre las que trabajará el nuevo estratega de Santa Fe serán la renovación de las divisiones menores, el seguimiento a los jugadores de la institución que están en otros equipos y la evaluación de los futbolistas que hacen parte del primer equipo para ver qué necesidades hay y qué refuerzos pueden contratar.



"Me interesó la cantera. Santa Fe Siempre ha tenido en su cantera futbolistas muy ricos técnicamente y queremos activarla, darle a jugadores jóvenes oportunidad", recalcó Camps en la ceremonia de presentación.



El estratega que firmó contrato por un año con Santa Fe aseguró que el equipo está en un "momento de transición, coincidimos con el presidente (Juan Carreño) y con la junta directiva, que tenía que ser así".



"A partir de ahora comenzaremos a evaluar a cada futbolista que pertenezca a Santa Fe, esté o no esté en el club, para la campaña que viene", aseveró.



Dejó en claro que de su cuerpo técnico no hará parte Bedoya aunque dijo que lo consultará porque conoce bien la plantilla profesional y los jóvenes que fueron ascendidos al primer equipo.



Acompañarán a Camps los también argentinos Martín Posee y Ariel Vieytes, quienes serán sus asistentes de campo, mientras que Mauricio Rodríguez será el preparador físico.



Igualmente dijo que le gustan los equipos "dinámicos y agresivos, que sean protagonistas" y que si bien es cierto tiene un módulo de juego definido en un 4-3-3 este puede cambiar según las necesidades y los jugadores que tenga a disposición.



Al referirse a lo que fue su época con Pekerman aseguró que "en la vida hay oportunidades y estuve con él siete años y trabajé con él. Estaba contento como yo por venir acá (a Santa Fe)".