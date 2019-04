Rodrygo sufre en el banquillo con Sampaoli antes de irse al Real Madrid

El joven extremo brasileño Rodrygo ha empezado su última temporada en el Santos sin la confianza del entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien le ha relegado al banquillo consciente de que se marchará al Real Madrid en julio.

El exseleccionador de Argentina y Chile le ha dado a Rodrygo el dorsal de jugador "número 12" de un equipo en pleno proceso de aprendizaje para absorber su filosofía de toque y posesión.

La prioridad del técnico casildense es conformar un once titular sólido que se mantenga hasta final de temporada y en esos planes no entra la perla brasileña de 18 años contratada por el Real Madrid desde el año pasado por 45 millones de euros.

Rdorygo no se conforma con su suplencia y prometió en rueda de prensa que luchará para ponérselo difícil a Sampaoli hasta que abandone la entidad del litoral de Sao Paulo.

"Entiendo la parte de Sampaoli. Quiero estar jugando y ser titular, pero me marcho. Sé que él quiere un equipo hasta final de año, pero hasta que esté aquí, le daré dolor de cabeza", afirmó el delantero.

El Santos solicitó la permanencia de su pupilo hasta finales de 2019, pero el Real Madrid no ha dado su brazo a torcer y quiere al atacante a las órdenes de Zinedine Zidane desde el inicio de la próxima pretemporada.

En diciembre, durante su presentación como nuevo entrenador del equipo blanquinegro, Sampaoli le recomendó quedarse "un par de años más" en Brasil para completar su formación y criticó la rapidez con la que las promesas ponen rumbo al Viejo Continente.

Pero el deseo del Santos y los consejos de su entrenador han caído en saco roto y todo apunta a que el delantero se incorporará a la disciplina merengue en tres meses.

Por ello, Sampaoli ha decidido darle la vitola de primer recambio y alguna titularidad, y hasta le ha pedido públicamente intensidad durante los 90 minutos. En lo que va de 2019 ha jugado 13 partidos, seis como titular y siete saliendo desde el banquillo, en los que ha anotado tres goles.

En las semifinales del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, ante el Corinthians, entró, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, en el segundo tiempo siempre sustituyendo al internacional peruano Christian Cueva.

Su actuación no fue determinante y el equipo terminó siendo eliminado en la tanda de penaltis. Rodrygo fue uno de los elegidos para lanzar desde los once metros y no falló.

Tres días después le llegó la oportunidad de empezar de inicio en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa de Brasil frente al modesto Atlético Goianiense, con el desafío adicional de remontar el 1-0 de la ida.

El extremo no solo ayudó a darle la vuelta a la eliminatoria (3-0), sino que firmó el gol de la noche al enganchar en la frontal del área un centro cruzado desde la banda que se colocó en la portería rival como un obús.

"Busco aprovechar al máximo cada día que estoy aquí. Cada día falta menos tiempo, voy a jugar la cuarta fase de la Copa y espero estar bien y ayudar al equipo. Espero que ganen el título y me manden la medalla después", expresó Rodrygo a los periodistas.

El Santos se medirá en la cuarta fase de la Copa de Brasil al Vasco da Gama, primero en el estadio Vila Belmiro y después el Sao Januário de Río de Janeiro.

Mientras, el Real Madrid se frota las manos con su nueva joya, que llevará apenas un año después de Vinicius Júnior, pues según la web transfermakt, es el futbolista joven que más se han revalorizado en lo que va de año.

El Santos, donde surgieron estrellas como Robinho, Neymar y deslumbró al mundo entero Pelé, ya trabaja para fabricar a su nuevo ídolo. Algunos jugadores ya apuntan maneras, como el extremo venezolano Yeferson Soteldo, de 21 años y fichado este año.

Por si quedaban dudas de que es la apuesta de futuro a corto plazo, el club decidió darle el dorsal número 10, el mismo que llevó Pelé y Neymar.

Carlos Meneses Sánchez