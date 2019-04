El uruguayo Dante Siboldi renuncia como entrenador del Veracruz

El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció hoy como entrenador del Veracruz del fútbol mexicano luego de que el equipo sufriera el sábado una de las grandes humillaciones de su historia, al ser goleado 9-2 por el Pachuca.



"Queremos darle la disculpas a la institución por el espectáculo no agradable que dimos el pasado sábado en Pachuca. No es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado y las circunstancias se dieron así", señaló Siboldi en una rueda de prensa, poco antes de poner en la mesa la renuncia que la directiva le aceptó.

Dirigido por Siboldi, el Veracruz cumplió una de sus peores actuaciones en lo que va de siglo al perder 10 partidos y empatar cuatro en sus 14 presentaciones en el torneo Clausura, lo cual aceleró el descenso. "No tuvimos la respuesta por parte de los jugadores y por eso damos un paso al costado ahora para que Fidel (Kouri, presidente del equipo,) tenga tiempo de tomar decisiones y encaminar el equipo hacia el futuro", aseveró Siboldi.

La directiva aceptó la renuncia presentada por Siboldi y designó a José Luis González China por los tres partidos restantes del campeonato, el próximo viernes en su estadio ante el Monterrey, el domingo 28 de visita al Querétaro y el sábado 4 de mayo como local ante el campeón América.

Después de esos encuentros, Veracruz quedará fuera de la primera división, pero podrá mantener la categoría si paga el equivalente a unos seis millones de dólares. "No pretendíamos quedar en la historia de esa manera, trabajamos y somos profesionales para otro tipo de cosas, para otro tipo de objetivos", concluyó Siboldi.

Veracruz es el peor equipo del campeonato también en ofensiva, con seis goles anotados, y defensa, con 29 recibidos, lo cual significa que González China recibirá a un grupo lastimado y sin motivaciones porque sus resultados en los encuentros que vienen no significarán nada porque al pagar la multa para quedarse en Primera división, sus números empezarán de cero.