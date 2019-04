La reaparición de Lemar

Madrid, 21 abr (EFE).- "Sé que esperan mucho de mí", expuso este domingo en una entrevista a 'Telefoot' el francés Thomas Lemar, reaparecido con el gol del triunfo del Atlético de Madrid contra el Eibar y reencontrado con esa destreza cuatro meses después, pero apenas decisivo en dos de sus 38 partidos de rojiblanco este curso.



"Un gol importante para Lemar, que le viene muy bien", declaró su entrenador, el argentino Diego Simeone, al término del encuentro en Ipurua, ganado porque el internacional galo anotó el 0-1 a centro de Koke Resurrección desde la derecha; un gol para aligerar el peso de una temporada por debajo de lo esperado de un fichaje millonario.



En 38 encuentros, 27 de ellos como titular, Lemar ha sido crucial para el triunfo de su equipo en apenas dos. El más reciente este sábado en Eibar; el anterior data de principios de la campaña, del 22 de septiembre de 2018 en Getafe (0-2), cuando provocó el 0-1 en propia puerta de David Soria con un zurdazo y sentenció con el 0-2.



De los once jugadores de medio campo para adelante con los que cuenta el Atlético en la actual plantilla, Lemar es el quinto en número de partidos, igualado con Thomas Partey, por detrás de Antoine Griezmann, Saúl Ñíguez, Ángel Correa y Rodrigo Hernández y por delante de Koke Resurrección, Nikola Kalinic, Diego Costa, Álvaro Morata y Víctor Machín, 'Vitolo'.



Y el penúltimo por goles. Sólo está por debajo de él en ese sentido Vitolo, con un tanto, pero a la vez con mil minutos menos o 13 partidos menos o 21 titularidades menos que Lemar, que tampoco ha lucido en exceso en cuanto a asistencias, con tres, en contraste con las 10 que dio el pasado curso en el Mónaco o con las 16 de 2016-17.



Dos goles nada más en toda la temporada. Nunca ha sido un goleador. Salvo el ejercicio 2016-17, cuando se destapó en esa faceta de forma puntual, con 14 dianas en 55 encuentros oficiales, no ha superado los cinco tantos en sus restantes cursos como profesional. Pero sí ha sido un hombre mucho más determinante, ya sea por los regates, por su golpeo a balón parado, por sus pases...



Y por un fútbol que aún no ha encontrado en el Atlético, que ha rebuscado todo el año el Lemar del Mónaco, el que despertó su interés para pagar 70 millones de euros el pasado verano. Si el inicio de la campaña fue impactante, el desarrollo posterior fue intranscendente, lejos de que se preveía e intuía de su talento.



"Estoy en un club nuevo, tengo que adaptarme a un nuevo sistema de juego, a un nuevo campeonato... Eso no viene de la noche a la mañana", explicó en la entrevista de este domingo a 'Telefoot', según recoge su página web. De hecho, su adaptación ha sido más rápida en cuanto al esfuerzo defensivo que en su rol ofensivo.



Aislado de las críticas ("no me afectan demasiado", añadió a 'Telefoot'), su temporada ha sido decepcionante. La confianza en él de Simeone, mientras, ha sido casi inalterable. "Lo vamos a seguir sosteniendo, porque considero que es un jugador que tiene unas condiciones enormes. En el momento que logre sacarse ese peso que le hemos dado con tanto trabajo en pos del equipo va a ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías", decía el técnico el pasado 24 de febrero de Lemar, que no se plantea salir del club rojiblanco.



Iñaki Dufour