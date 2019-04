Eriksen desatasca al Tottenham

El Brighton & Hove Albion se pasó los noventa minutos de partido en White Hart Lane encerrado atrás y solo un golazo de Christian Eriksen sirvió para que el Tottenham se llevara tres puntos vitales en la lucha por entrar en Liga de Campeones (1-0).

Los de Mauricio Pochettino se estrellaron una y otra vez contra el muro de los de Chris Hughton sin solución para abrir el marcador durante casi 90 minutos. Con Fernando Llorente de titular, las mejores ocasiones para los 'Spurs' llegaron en las botas de Dele Alli y Toby Alderweireld, quien mandó un disparo a un poste a falta de 18 minutos para el final.

Pochettino, a la desesperada y consciente de los pinchazos del fin de semana pasado, dio entrada a Vincent Janssen a diez minutos para el final. Pese a no contar con el holandés en toda la temporada ya que no había jugado ningún minuto hasta este martes, la lesión de Harry Kane obligó al técnico argentino a confiar en el neerlandés. Pero no fue Janssen el encargado de abrir la lata, sino que Eriksen, con un disparo desde fuera del área con la zurda, hundió al Brighton y dejó los tres puntos en casa, olvidando la derrota del sábado ante el Manchester City y aprovechando los tropiezos de sus rivales el fin de semana.

Los semifinalistas de la Liga de Campeones tendrán su próximo compromiso el sábado, cuando reciban al West Ham United. En estos momentos, a tres partidos del final de la liga, el Tottenham es tercero, con tres puntos de ventaja sobre el Chelsea, que es cuarto, y cuatro sobre el Arsenal, que es quinto. El Brighton está tres puntos por encima del Cardiff City, decimoctavo en la clasificación.