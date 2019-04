Jémez: "Jugando mediocre no ganaremos al Sevilla y solo nos vale ganar"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que acuden al Sánchez Pizjuán con unas "grandísimas exigencias y conscientes que solo vale ganar", pero también advirtió que "jugando mediocre" no vencerán al conjunto hispalense.

El Rayo Vallecano afronta el partido contra el Sevilla como colista de la clasificación con 28 puntos, a seis de la salvación que actualmente marca el Girona con 34. "Afrontamos el partido con unas exigencias grandísimas por ganar, porque si no sumamos de tres en tres no podremos llegar con opciones de permanencia al final. Tenemos claro que solo vale la victoria, nada más, y también que el Sánchez Pizjuán no es un campo donde se gane de cualquier manera", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"Jugando mediocre no ganaremos porque es un estadio que exige mucho y es un campo que la gente aprieta al rival. Además, exige mucha personalidad si quieres tener opciones de ganar", confesó. Con esos 28 puntos, y cinco partidos por delante, Paco Jémez ya ha comenzado a hacer sus números para intentar lograr la permanencia. "Nos valen muchas combinaciones. Ganar los cinco partidos, ganar cuatro o ganar tres y empatar dos. No todo pasa por Sevilla, pero si es cierto que si no ganamos es una bala menos. Ganar tres, empatar uno y perder otro sería una situación límite", destacó.

Jémez dijo que, pese a la mala situación que atraviesa el equipo, ve a su vestuario "muy comprometido y sabiendo lo que necesitan". "Hay un grupo con gente trabajadora y profesional que se deja el alma. Esa mentalidad es el único camino con el que podemos tener alguna opción o pensar que hay alguna esperanza. Eso lo han asumido muy bien y yo estoy encantado con ellos. Son gente que trabaja mucho, se cuida y sabe lo que nos estamos jugando", apuntó.

Para afrontar este partido, el técnico canario dijo que ha pedido a sus jugadores "tener el balón como plan específico". "Cuanto más balón tengamos, menos lo tendrá el Sevilla. Aún así, sigue siendo un gran equipo. No quiero cometer el error de darle el balón porque los equipos grandes lo son porque cuando juegan bien te ganan y cuando no, tienen individuales para superarte", señaló.

Por último, Paco Jémez dio su opinión sobre el VAR, que en los últimos partidos les ha anulado varios goles que incluso llegaron a celebrar. "Te tienes que adaptar, te guste o no. Si haces una estadística, con una herramienta que se supone hecha para hacer más igual a todos, y no se cumple, es que algo falla. Hay que reprogramarlo o cambiarlo. Una injusticia por un millón de arreglados no vale", concluyó.