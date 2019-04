Cufré reconoce que no entrar a la liguilla es un fracaso para el Atlas

Guadalajara (México), 24 abr (EFE).- El argentino Leandro Cufré, entrenador del Atlas, afirmó este miércoles que considera un fracaso no conseguir la clasificación a la liguilla del torneo Clausura mexicano, luego del desempeño irregular del equipo en el torneo.

"Es un fracaso no entrar en la liguilla, nosotros formamos parte; nos tocó entrar en la jornada 11 y asumimos nuestra responsabilidad de agarrar un equipo que estaba golpeado, con muchos lesionados, e hicimos todo lo posible por tratar de engancharnos en esa rueda de los que están arriba", aseguró en conferencia de prensa.

Atlas suma 5 triunfos, un empate, 9 derrotas y 16 puntos y aparece en el decimocuarto lugar del campeonato, sin posibilidades de entrar a la fase de los ocho mejores.

Cufré añadió que si bien el plantel logró ligar dos triunfos consecutivos que les dieron la esperanza de colarse por la pelea del campeonato, no fueron suficientes.

"La realidad es esta, estamos con 16 puntos y nos quedan dos jornadas importantes. Uno tiene que ser autocrítico, lo estamos haciendo; después de los partidos revisamos dónde hay cosas para corregir", agregó.

El cuadro rojinegro se encuentra entre los equipos que podrían correr riesgo de descender en el 2020 y los jugadores están conscientes de que deben sumar la mayor cantidad de puntos en los dos encuentros restantes del torneo.

"No podemos estar volteando al vecino y hacer más o menos puntos, eso no nos interesa, eso es ser mediocre y nosotros no vamos a ser mediocres. Debemos llevar a la institución lo más alto posible, es nuestra responsabilidad", señaló.

El estratega no descarta la posibilidad de mantenerse al frente del equipo para la próxima temporada y adelantó que los refuerzos que vengan deberán ser de buen nivel.

"Hay que hacer un análisis porque no es tan fácil ir a buscar un jugador; se tiene que analizar; no es traer por traer", concluyó.

Atlas visitará al Pachuca el próximo sábado en la penúltima jornada del Clausura 2019.