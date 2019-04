Pinto: "Prefiero la liga colombiana a otras donde siempre ganan los mismos"

Bogotá, 26 abr (EFE).- El entrenador del club bogotano Millonarios, Jorge Luis Pinto, exaltó el nivel de la liga colombiana y mostró su preferencia por esta frente a las más destacadas del mundo, como las de España, Alemania o Italia, que en su concepto se han vuelto muy aburridas "porque siempre ganan los mismos equipos".



Pinto, exseleccionador de Colombia, Costa Rica y Honduras, dijo en una entrevista con Efe que está de acuerdo con una frase que ha hecho eco en el fútbol colombiano y es que la liga "la puede ganar cualquiera", pero no precisamente por el bajo nivel de competencia.



"En Colombia puede ser campeón cualquiera, puede ser, pero porque hay buenos equipos, no hay uno marcadamente diferente a los demás, como el caso de España o el de Alemania. A mí no me parece mal lo que pasa en la liga colombiana, al contrario, es una cosa buena", señaló el entrenador.



Con Pinto en el banquillo, Millonarios es el líder del Torneo Apertura, ya está clasificado a la liguilla por el título y cumple una campaña destacada que no se veía en el club desde 2012, cuando fue campeón colombiano por decimocuarta vez.



"Yo no he podido entender esas opiniones que hay en Colombia sobre el campeonato. Lo malo es si siempre gana el mismo. En Europa están cansados de ver al Real Madrid, al Barcelona y al Bayern Múnich ganarlo todo. México también tiene eso. ¿Entonces con cuál nos quedamos?", añadió el entrenador de 66 años y con 35 de experiencia en los banquillos.



En España, el Barcelona ha ganado seis de las últimas nueve ligas y va camino de conquistar la séptima, mientras que en Alemania el Bayern Múnich impuso el récord de ganar seis veces seguidas la Bundesliga desde la temporada 2012-2013, y en Italia Juventus sumó su octava liga al hilo, que además es una nueva marca en el fútbol europeo.



Pese a destacar el valor de la liga colombiana, Pinto es crítico y reconoce que el nivel de competencia debería ser más alto.



"No es el mejor porque se van los grandes jugadores, esta etapa la vivió hace 15 años Argentina y hace 20 Brasil. En segundo lugar está la parte económica, la inversión que tuvo hace 20 años Colombia para importar jugadores era muy diferente a la de hoy. Estos elementos afectan el nivel de la competencia, pero hay un fútbol más propio, más real", señaló.



El entrenador cree que otra ventaja del fútbol colombiano es que siempre hubo y habrá jugadores talentosos.



"Acá el niño juega los 365 días del año en la calle y ahí se va construyendo y desarrollando. Esa realidad no nos la puede quitar nadie, el chico hoy todavía es manual, hay niños que todavía juegan más al fútbol en la calle que en el computador o los dispositivos móviles. Eso favorece la creación del talento", apostilló el técnico.



Pinto, que comenzó su carrera de entrenador en 1984 precisamente en Millonarios tras formarse en Brasil y Alemania, considera que la metodología de trabajo, especialmente para el entrenamiento, es lo que más ha cambiado en el fútbol y cree que aún hoy puede haber procesos largos y exitosos como el de Alex Ferguson en el Manchester United.



Entonces recuerda que uno de sus maestros, Gabriel Ochoa Uribe, marcó una era en Millonarios y le dio cinco títulos entre 1959 y 1972, y se le quiebra la voz de la emoción cuando responde la pregunta de si ha pensado en una "Era Pinto" en el club bogotano.



"Sí, es posible, Dios quiera que se pueda dar, me encantaría", concluyó.



Gabriel Briceño Fernández