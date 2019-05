Feliciano:"Ojalá que la salud no sea motivo para que Casillas deje el fútbol"

Madrid, 2 may (EFE).- El tenista toledano Feliciano López, nuevo director del Mutua Madrid Open, mandó este jueves públicamente un mensaje de "mucho ánimo" a su amigo Iker Casillas, que se recupera de un infarto de miocardio, y dijo que "ojalá que la salud no sea motivo para que deje el fútbol".



Feliciano López se enteró "de casualidad del problema" de Iker Casillas, y desveló que, aunque no ha podido hablar con él, sí lo ha hecho con personas del entorno del jugador.



"Iker es mi amigo, pero no he podido hablar con él. Le llamé y lo tenía apagado, pero he hablado con gente cercana y sé que está bien", dijo Feliciano López, que reconoció que "hablar de salud es algo muy serio".



"Ojalá todo sea el susto de ayer, pero hay que ver cómo evoluciona. Ojalá que por lo menos pueda seguir compitiendo y que este problema no sea el motivo para dejar al fútbol. Me daría mucha pena. Le mando un mensaje de mucho ánimo, porque estoy convencido que se recuperará bien", declaró el tenista toledano, durante su comparecencia ante los medios en la Caja Mágica.