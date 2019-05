El Atlético de Madrid, decimocuarto equipo europeo que jugará el All-Star MLS

La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) ha anunciado este jueves que el Atlético de Madrid será el equipo invitado para disputar la vigésimo cuarta edición del Partido de las Estrellas, invitación que lo convierte en el decimocuarto club europeo que lo disputará y el segundo español en la historia del encuentro que marca el intermedio de la temporada regular.

Este año el escenario para el Partido de las Estrellas de la MLS será el Orlando City Stadium y la fecha elegida la del miércoles 31 de julio. "El ambiente en Orlando será apasionante y memorable cuando el Atlético de Madrid se enfrente a las MLS All-Stars", destacó el Comisionado de la MLS Don Garber, quien fue el encargado de dar a conocer la elección del equipo español. El Atlético de Madrid se une al Real Madrid, que jugó la edición del 2017, en el Soldier Field de Chicago, donde el excampeón de Europa no pudo pasar del empate a 1-1 como le sucedió el año pasado a la Juventus, como los dos únicos equipos españoles que hayan disputado el Partido de las Estrellas de la MLS.

Como ya es habitual en este tipo de partido amistoso, el resultado no tiene ningún tipo de valor deportivo, pero si genera que una proyección especial dentro del mundo del deporte del fútbol (soccer) en Estados Unidos, donde hasta ahora el Atlético de Madrid ha estado en un segundo plano. Todo el protagonismo ha sido para el Real Madrid, Barcelona FC, quien todavía no ha jugado en un All-Star y especialmente los equipos ingleses, encabezados por el Manchester United, que ha disputado dos ediciones seguidas, las del 2010 y 2011, ambas saldadas con goleadas de los europeos por 2-5 y 0-4, respectivamente. Irónicamente también ha sido el equipo europeo que mejores resultados ha tenido en los duelos contra las Estrellas de la MLS, entre las que siempre han destacado los jugadores latinoamericanos, porque solamente la Roma y el Arsenal fueron los otros dos clubes que han conseguido la victoria. La Roma lo hizo en la edición del 2013 al imponerse por 1-3 y el Arsenal en la del 2016, que ganó por 1-2, mientras que el Everton, Real Madrid y Juventus no pudieron pasar del empate todos ellos a 1-1, aunque luego lo tres equipos europeos acabaron ganando sus respectivos partidos por la tanda de penaltis.

La presencia del Atlético de Madrid en el Partido de las Estrellas se da cuando el equipo español también llega esta temporada por primera vez a territorio estadounidense para disputar el ya tradicional torneo de verano de la Copa Internacional de Campeones con dos partidos programados. Uno será contra la Chivas del Guadalajara en el estadio Globe Life Park, de Arlington (Texas), el estadio de los Cowboys de Dallas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que se va a disputar el 23 de julio. El equipo mexicano es el único del fútbol de su país que ha jugado un Partido de las Estrellas de la MLS y lo hizo en la edición del 2003 con derrota por goleada de 3-1. El otro partido del Atlético en el torneo tendrá de protagonista al Real Madrid, en lo que será el primer "derbi" madrileño fuera de territorio español, que se va a disputar el 26 de julio, y que tendrá como escenario el MetLife Stadium, de East Rutherford (Nueva Jersey).



"El Atlético de Madrid se une a la lista de los muchos clubes prominentes en el fútbol mundial que han sido rival de gran entidad en nuestro partido de exhibición de mitad de temporada, y más que probablemente la apasionada afición de Orlando que conforma "The Wall" y el resto del Orlando City Stadium le darán una ventaja de local a las MLS All-Stars en un duelo que será apasionante y lleno de interés", subrayó el comisionado de la MLS.



Mientras, jugadores como el delantero internacional hondureño del Dynamo de Houston, Alberth Elis, calificó la experiencia de jugar el Partido de las Estrellas como algo especial, pero si encima de rival hay un equipo como el Atlético de Madrid, la motivación es mayor. "Es bueno para la liga, el seguir demostrando que crecemos, y de gran motivación para cualquier jugador", destacó Elis.