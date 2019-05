Cerro Porteño afronta con rotaciones su "misión imposible" en el Apertura

Asunción, 3 may (EFE).- El entrenador de Cerro Porteño, el español Fernando Jubero, anunció este viernes que hará rotaciones en su alineación inicial para enfrentar el sábado a Sportivo Luqueño en su "misión imposible" por mantener la pugna en el Apertura con Olimpia, que será campeón si vence ese mismo día al Deportivo Santaní.

El técnico aseguró en rueda de prensa que afronta el duelo como "un partido para seguir recuperando las sensaciones" de juego y en el que introducirá varios cambios después de haber jugado tres partidos en apenas una semana.

El Ciclón de Barrio Obrero tendrá que esperar una derrota de Olimpia y asegurarse de sumar algún punto, ya que si pierde su encuentro quedará matemáticamente descartado para el título.

Jubero no podrá contar para el partido de la vigésima jornada de la competición doméstica con el lateral izquierdo Santiago Arzamendia, que sufre un proceso febril y se ha sumado a la lista de lesiones del Ciclón.

Tampoco estarán el centrocampista Marcos Acosta ni el lateral derecho Alberto 'Beto' Espínola, que apuran sus procesos de recuperación muscular para intentar llegar al partido del martes de la Copa Libertadores ante el Nacional de Uruguay.

La ausencia de Arzamendia deja vía libre para la entrada del juvenil Luis Vargas, que debutó con el primer equipo en la última jornada ante San Lorenzo con una gran actuación que elogió Jubero.

Para el técnico, Vargas es un futbolista con "mucha proyección" de futuro, ya que reúne "muy buenas condiciones en lo técnico, en lo táctico y en lo mental".

"No es fácil asumir el rol de un defensor en Cerro Porteño que no solo se le pide que defienda bien, sino que también es importante que se asocie, que se proyecte hacia el ataque", agregó Jubero sobre el debut del joven lateral.

Más allá de la previa del partido, el técnico del Ciclón anunció la baja de larga duración de centrocampista Víctor Cáceres que se va a someter a un proceso de recuperación más largo para tratar de regresar a las canchas en el inicio del Clausura.

A preguntas de los periodistas, Jubero evitó valorar el polémico gol 'fantasma' de San Lorenzo que le sirvió para lograr un empate (1-1) ante Cerro Porteño en la última jornada del Apertura.

"Mi función es valorar única y exclusivamente la parte deportiva" indicó el técnico que cedió la responsabilidad de hacer un análisis en profundidad a los "encargados de mejorar los estamentos del fútbol paraguayo".

"Yo me centro en lo deportivo, el arbitraje es una situación que a mí no me corresponde. Cualquier opinión que haga al respecto va a sonar a excusas y prefiero no entrar en ese campo", agregó.

El fallo ha provocado la suspensión temporal del árbitro Cristian Aquino y de su asistente Diego Silva, quienes ayer pidieron disculpas públicamente por su error.

Por su parte, el presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag, exigió la dimisión del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison y del director de árbitros, Horacio Elizondo, a quienes responsabiliza de la calidad del arbitraje paraguayo.