El trofeo Teresa Herrera que pudo llevar a Luis Suárez al Deportivo La Coruña

Montevideo, 3 may (EFE).- El trofeo Teresa Herrera de 2005 pudo cambiar el destino del uruguayo Luis Suárez, hoy gran figura internacional, que en aquel momento viajó a España con el plantel del Nacional y desplegó un fútbol que pudo valerle una transferencia al Deportivo de La Coruña.

El delantero, actual jugador del Barcelona, viajó con sus compañeros a la gira luego de que otros delanteros del plantel se la perdieran por encontrarse lesionados.

Así lo explicó a Efe Martín Lasarte, entonces entrenador del Nacional y quien ascendió a "Lucho" a la primera división del club tras conversar con el técnico de categorías inferiores Ricardo 'Murmullo' Perdomo mientras miraban un partido sentados en la tribuna de una cancha.

"Nos pusimos a hablar (...) y le pregunté qué jugador a su entender había en Nacional como para darle la posibilidad de subirlo y no fallar (...) y me mira y me dice: 'subí a Suárez'".

Ante esa respuesta, Lasarte recordó que le consultó si estaba seguro, porque él había oído hablar más de otros canteranos, y que la respuesta fue inmediata: "Subí a Suárez, no vas a fallar (...), tenía razón", remarcó.

Durante la gira del equipo uruguayo por España, el futbolista convirtió un gol ante el Sevilla y "se fajó" contra el Deportivo, según apostilló el entrenador de 58 años, actual técnico del Al Ahly SC egipcio.

Finalizada la pretemporada, Lasarte recibió una llamada de Augusto César Lendoiro, quien presidió el club de La Coruña hasta 2014, consultándolo por Suárez.

"Yo al principio pensé que era broma, que me estaba tomando el pelo, que no era Augusto Lendoiro. Después me di cuenta que sí y me preguntaba qué posibilidades había de que este chico fuera a jugar al Deportivo", detalló el técnico.

A Lasarte, que había sido jugador del Dépor, le hubiese "encantado" ver al goleador de Salto en el club de La Coruña, pero asegura que "lamentablemente no se pudo dar".

Finalmente, Suárez continuó en el Nacional hasta enero de 2007, cuando partió a Europa para jugar en los holandeses Groningen y Ajax, en el inglés Liverpool y en el Barcelona.

Además, el delantero, goleador histórico de la selección uruguaya, ha disputado tres mundiales, es campeón de América, ha ganado una Liga de Campeones de la UEFA y cuenta en su palmarés con una bota de oro, entre otros logros.

Mas allá de lo futbolístico, Lasarte subrayó que la visita a La Coruña tuvo una "connotación especial" para él, por volver a un lugar donde vivió muchos años y en el que tenía muchos amigos.

"Recuerdo llegar en el autobús, había muchísima gente de Nacional esperándonos afuera. Tradicionalmente hay muchos gallegos hinchas de Nacional, descendientes o gente que vivió en Uruguay", enfatizó.

Durante la gira por España y tras medirse al Dépor, el Nacional se enfrentó al Peñarol en un encuentro clásico, que ganó por 3-1.

El próximo 6 de julio, 19 años después de ese derbi, el tricolor y el Peñarol volverán a verse las caras fuera del país, con un amistoso que se jugará en el estadio FAU de Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos.

El duelo será el tercero en la historia en el extranjero si al de La Coruña se le suma uno jugado en la ciudad de La Plata, en Argentina, en 1960 por la Copa Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En esa oportunidad, el Nacional ganó por 4-0, según detallaron a Efe desde la Comisión de Historia y Estadística del club tricolor.