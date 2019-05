Rondón: "Estoy viviendo un momento único en mi carrera"

Londres, 5 may (EFE).- El delantero venezolano Salomón Rondón, que este sábado alcanzó los diez goles en la Premier League esta temporada, aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa estar "viviendo un momento único" en su carrera.



Con su tanto al Liverpool, que sin embargo no le sirvió de nada al Newcastle para puntuar ante los 'Reds', Rondón firma su mejor campaña en la Premier, con diez tantos en 31 encuentros, a falta de uno para el cierre de la liga.



"Me hace muy feliz haber roto de nuevo mis marcas. Ya son cuatro temporadas en la Premier League y la verdad es que cada vez me he ido sintiendo mejor. En la actualidad estoy viviendo un momento único en mi carrera. Entreno para mantenerlo y seguir ayudando de esta manera a mi equipo", explicó el atacante.



Además, Rondón se une a la lista de jugadores sudamericanos de esta década capaces de superar los diez tantos en una temporada, junto a Luis Suárez, Alexis Sánchez, Maxi Rodríguez, Carlos Tévez, Sergio Agüero, Leonardo Ulloa, Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho y Richarlison.